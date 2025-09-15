Matteo Franzoso è morto: lo sciatore italiano deceduto dopo la tremenda caduta in Cile

Roma, 15 settembre 2025 – Nuova tragedia per lo sci italiano. Matteo Franzoso è morto oggi in seguito alle ferite riportate nella caduta in allenamento a La Parva, in Cile. Lo sciatore azzurro delle Fiamme Gialle, cresciuto sportivamente a Sestriere, avrebbe compiuto domani 26 anni. È deceduto in una clinica di Santiago del Cile. La conferma arriva da un comunicato della Federazione italiana Sport Invernali: “Si è spenta la giovane vita di Matteo Franzoso – si legge nella nota -. A darne la notizia i sanitari locali, che hanno informato la commissione medica FISI e il Presidente federale. Il 25enne atleta azzurro non ha superato le conseguenze del trauma cranico e del conseguente edema cerebrale, che si era creato dopo la caduta avvenuta sabato durante un allenamento sulla pista di La Parva, a 50 km dalla capitale cilena”.

Sommario

Stando a quanto ricostruito dalla Fisi, Franzoso “ha affrontato male il primo, piccolo salto del tracciato di allenamento, finendo sbalzato in avanti verso le reti”. Quindi “ha oltrepassato due file di reti e ha sbattuto contro la staccionata posizionata 6-7 metri fuori dal tracciato”. La Federazione riferisce che l’atleta è stato “raggiunto immediatamente grazie all’elisoccorso”.

L’azzurro è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva della clinica di Santiago, le sue condizioni sono parse subito estremamente gravi e i medici lo hanno indotto al coma farmacologico. Col passare delle ore, però, “il fisico di Franzoso non ha retto ai danni creati dal trauma”. Nella serata italiana l’annuncio del decesso.

È morto Matteo Franzoso, lo sciatore italiano aveva 25 anni

La Fisi ricorda un “ragazzo solare, sorridente e gentile”. Era arrivato a La Parva il 6 settembre per la sessione di allenamenti sulla neve assieme agli altri velocisti Mattia Casse, Florian Schieder, Guglielmo Bosca, Christof Innerhofer, Benjamin Alliod, Nicolò Molteni, Marco Abbruzzese e Giovanni Franzoni. A loro si era aggiunto anche Dominik Paris. A seguito della caduta di Franzoso, i discesisti azzurri avevano deciso oggi di sospendere gli allenamenti.

A livello giovanile, Franzoso era stato quarto in discesa ai Campionati Mondiali junior di Narvik, nel 2020. Aveva esordito in Coppa Europa il 13 dicembre 2017, e la sua prima e unica vittoria nel circuito risale al superG del 29 novembre 2021 a Zinal, in Svizzera.

L’esordio in Coppa del Mondo nella stessa stagione, il 17 dicembre, nel superG della Val Gardena sulla pista Saslong. Sono diciassette le sue presenze nel circuito maggiore (11 superG e 6 discese), nelle quali ha fatto registrare il 28/o posto nel superG di Cortina d’Ampezzo del 28 gennaio 2023 quale miglior risultato. Sempre nel 2023 aveva vinto il titolo italiano nella combinata. L’ultima partenza in Coppa risale alle gare norvegesi di Kvitfjell dello scorso marzo.

Matteo Franzoso, lo sciatore italiano morto dopo un incidente in allenamento in Cile

“È una tragedia per la famiglia e per il nostro sport – ha detto il Presidente Fisi, Flavio Roda -, un dramma che ci riporta allo stato d’animo di poco meno di un anno fa, quando scomparve Matilde Lorenzi. È assolutamente necessario fare tutto il possibile perché non si ripetano più episodi del genere. In questo momento triste e doloroso voglio dire a tutti gli atleti e tecnici, di tutti gli sport, che la Federazione è al loro fianco e che troveranno tutto il supporto necessario. Chiedo il massimo del rispetto per la famiglia di Matteo, alla quale staremo vicini per tutto quanto sarà necessario”.

La morte di Matteo Franzoso giunge pochi mesi dopo altre due tragedie, incidenti in pista, che hanno sconvolto il mondo dello sci. Il primo è quello ricordato dal presidente Fisi Roda: nell’ottobre 2024 Matilde Lorenzi, 20 anni, ha perso la vita per una caduta in allenamento in val di Fassa. Sua sorella, Lucrezia Lorenzi, è una slalomista della squadra italiana di Coppa del Mondo. A marzo 2025 il dramma di Marco Degli Uomini, 18 anni, morto a seguito di una caduta in allenamento sullo Zoncolan, prima di fare l’apripista per una gara di Super G.