Mondiali di sci alpino 2025 in tv: gli orari gara per gara e dove vederli

Roma, 3 febbraio 2025 - Manca sempre meno all'apertura dei Mondiali di sci alpino 2025, in programma a Saalbach-Hinterglemm, in Austria, dal 4 al 16 febbraio, per un evento che godrà di un'ampia copertura televisiva anche grazie alle importanti aspettative riposte sulla spedizione italiana.

L'offerta tv e i telecronisti

La 48esima rassegna iridata del Circo Bianco vedrà infatti gli azzurri provare a migliorare il risultato raggiunto nel 2023 nell'edizione di Courchevel/Méribel: quarto posto nel medagliere con 4 medaglie totali (2 ori, quelli di Federica Brignone nella combinata e Marta Bassino nel super-g, 1 argento, con protagonista ancora la carabiniera di La Salle nello slalom gigante, e 1 bronzo, quello di Alex Vinatzer nello slalom speciale). L'offerta televisiva dell'evento è ricca, prevedendo la visione in chiaro garantita dalla Rai sui canali Rai 2 e Rai Sport HD (solo per il parallelo misto a squadre), con streaming disponibile sul dispositivo Rai Play, e un'offerta a pagamento sui canali Eurosport 1 HD e in streaming sui dispositivi Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. Le coppie di telecronisti della Rai saranno quelle consuete: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca cureranno lo sci femminile, mentre Davide Labate e Alberto Schieppati saranno la voce di quello maschile, con quest'ultimo ambito che a Eurosport vedrà protagonisti Zoran Filicic e Silvano Varettoni. Per il femminile la prima voce sarà quella di Gianmario Bonzi, che nella discesa libera e nel super-g sarà affiancato da Daniela Merighetti, sostituita nello slalom gigante e in quello speciale da Camilla Alfieri.

Le gare, gli orari e la programmazione tv

Martedì 4 febbraio 15.15 - Parallelo a squadre miste – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD Giovedì 6 febbraio 11.30 - Super-g femminile – Diretta tv su Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD Venerdì 7 febbraio 11.30 - Super-g maschile – Diretta tv su Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD Sabato 8 febbraio 11.30 - Discesa femminile – Diretta tv su Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD Domenica 9 febbraio 11.30 - Discesa maschile – Diretta tv su Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD Lunedì 10 febbraio Giorno di riserva Martedì 11 febbraio 10.00 - Discesa combinata a squadre femminile - Diretta tv su Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD 13.15 - Slalom combinata a squadre femminile - Diretta tv su Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD Mercoledì 12 febbraio 10.00 - Discesa combinata a squadre maschile - Diretta tv su Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD 13.15 - Slalom combinata a squadre maschile - Diretta tv su Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD Giovedì 13 febbraio 09.45 - Prima manche gigante femminile - Diretta tv su Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD 13.15 - Seconda manche gigante femminile - Diretta tv su Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD Venerdì 14 febbraio 09.45 - Prima manche gigante maschile - Diretta tv su Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD 13.15 - Seconda manche gigante maschile - Diretta tv su Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD Sabato 15 febbraio 09.45 - Prima manche slalom femminile - Diretta tv su Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD 13.15 - Seconda manche slalom femminile - Diretta tv su Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD Domenica 16 febbraio 09.45 - Prima manche slalom maschile - Diretta tv su Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD 13.15 - Seconda manche slalom maschile - Diretta tv su Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD

