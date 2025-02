Il programma completo dei Mondiali di sci 2025. Chi sono favoriti e italiani da medaglia

Saalbach, 3 febbraio 2025 – L’Italia dello sci alpino c’è e arriva ai mondiali di Saalbach con grandi aspettative. Se da un lato la nazionale femminile è una conferma assoluta, d’altronde il dream team è nel pieno della forma con Brignone, Goggia e Bassino, in campo maschile si registra una timida risalita nelle gare tecniche, sono tornati a podio De Aliprandini e Vinatzer, mentre in velocità Casse e Paris possono ancora dire la loro. Manca solo lo slalom femminile dove la difficoltà è evidente e il podio è irraggiungibile. Ce n’è per tutti i gusti e sempre con l’Italia protagonista, chiamata a fronteggiare il meglio del meglio dello sci mondiale, partendo da Odermatt e Kristoffersen, passando da Ljutic a Gut Behrami, terminando con Vonn e Shiffrin, che rientra in gara per cercare l’ennesimo alloro. Vediamo nel dettaglio gara per gara i favoriti e gli azzurri in gara.

Calendario completo

Martedì 4 febbraio – Parallelo a squadre miste ore 15.15 (Vinatzer, Della Vite, Della Mea, Collomb.) Giovedì 6 febbraio – Super g femminile ore 11.30 (Bassino, Brignone, Goggia, Curtoni, Pirovano) Venerdì 7 febbraio – Super g maschile ore 11.30 (Casse, Franzoni, Paris, Bosca) Sabato 8 febbraio – Discesa Libera femminile ore 11.30 (Goggia, Brignone, Pirovano, Delago) Domenica 9 febbraio – Discesa Libera maschile ore 11.30 (Paris, Casse, Schieder, Innerhofer) Martedì 11 febbraio – Team Combined femminile ore 10 e 13.15 Mercoledì 12 febbraio – Team Combined maschile ore 10 e 13.15 Giovedì 13 febbraio – Slalom Gigante femminile ore 9.45 e 13.15 (Brignone, Bassino, Goggia, Della Mea) Venerdì 14 febbraio – Slalom Gigante maschile ore 9.45 e 13.15 (De Aliprandini, Vinatzer, Della Vite, Franzoni) Sabato 15 febbraio – Slalom Speciale femminile ore 9.45 e 13.15 (Peterlini, Rossetti, Della Mea, Collomb) Domenica 16 febbraio – Slalom Speciale maschile ore 9.45 e 13.15 (Vinatzer, Gross, Kastlunger, Della Vite).

Super g e discesa femminili

Il mondiale parte con le discipline veloci. La prima sarà il super g femminile dove l’Italia è super favorita grazie a un quintetto da paura con Bassino, campionessa in carica, Brignone, leader della generale, Goggia, non ha bisogno di presentazioni, Curtoni, vicina due anni fa alla coppa di specialità, e Pirovano. Le avversarie sono comunque tante e quotate, partendo da Lara Gut Behrami, passando da Kajsa Vickhoff Lie, Lauren Macuga e Cornelia Huetter, ma attenzione anche a Ester Ledecka, la solita mina vagante in queste manifestazioni. In discesa, invece, è sempre Italia con Brignone che è pettorale rosso su Goggia e Huetter, con Gut Behrami e Lie a inseguire. Tutte possibili grandi protagoniste a cui vanno aggiunte Ledecka, Johnson e soprattutto Lindsey Vonn, che farà le prove generali per Cortina ma con ambizioni importanti anche ai mondiali.

Gigante e slalom femminili

Italia sugli scudi anche in gigante, dove Brignone e Bassino sono carte da vittoria ma la concorrenza aumenta. La leader di specialità è Alice Robinson con Sara Hector distanziata di quattro punti ed entrambe hanno un obiettivo: l’oro mondiale. In questo caso la mina vagante è Mikaela Shiffrin, che si dedicherà solo a gigante e slalom, anche se la sua condizione fisica è tutta da tarare dato il lungo stop e il decimo posto in slalom a Courchevel. Per l’Italia ci sarà anche Goggia a completare un terzetto di tutto rispetto. Outsider Scheib, Colturi, Ljutic, Stjernesund, Rast e Gut Behrami. Lo slalom è invece la disciplina peggiore per noi con poche chance di podio per Peterlini, Rossetti, Della Mea e Collomb, anche a causa di un livello stellare con Rast, Ljutic, Holdener e Liensberger principali favorite, ma con Shiffrin pronta a riprendersi lo scettro.

Super g e discesa maschili

Le speranze in velocità sono affidate ovviamente a Mattia Casse e Dominik Paris, ma in super gigante va tenuto d’occhio pure Franzoni, già capace di un quarto posto in stagione, in una disciplina che ha un solo favorito d’obbligo: Marco Odermatt. In classifica di specialità c’è il vuoto dietro allo svizzero e c’è anche il rischio di una doppietta o tripletta con le carte Rogentin, Von Allmen e Monney. Un possibile outsider è il canadese Cameron Alexander. In casa Austria la carta è Kriechmayr, ma andranno tarate le condizioni dopo l’infortunio di Wengen. In discesa gli svizzeri sono sempre i favoriti, ma l’Italia può giocare anche la carta Schieder, abile e tecnico su una pista che potrebbe adattarsi bene, ma rispetto al super g c’è maggior equilibrio con il temibile sloveno Hrobat, assieme ai canadesi Alexander e Crawford e agli statunitensi Cochran Siegle e Bennett. Francesi privi di Sarrazin e con Allegre come carta principale.

Gigante e slalom maschili

Infine, le prove tecniche maschili. Buoni segnali dall’Italia nelle classicissime. Vinatzer ha fatto podio in slalom a Kitzbuhel e De Aliprandini in gigante ad Adelboden: sono due frecce importanti al nostro arco. Tra i pali larghi, però, c’è un fenomeno ed è Marco Odermatt, difficilmente battibile, ma con Steen Olsen, Kristoffersen, Kranjec e Meillard ci si può giocare il podio. Assieme a De Aliprandini, a medaglia nel 2021, ci saranno anche Vinatzer e Della Vite, entrambi pronti a sorprendere, mentre la quarta carta è da scegliere tra Franzoni e Kastlunger. In slalom è ancora più dura. Kristoffersen è il favorito, ma Noel, Meillard e Haugan sono pericolosi, così come Pinheiro Braathen e McGrath, senza dimenticare il tedesco Strasser. Quasi tutto il primo gruppo di merito può vincere visto il grande equilibrio, compresi gli austriaci Feller, Schwarz e Gstrein. L’Italia ha Vinatzer come carta principale, podio a Kitz e bronzo due anni fa, poi l’eterno Stefano Gross con Kastlunger sicuro del posto mentre il quarto slot dovrebbe andare a Della Vite. Leggi anche - Sci, calendario dei mondiali 2025: quando gareggiano Brignone e Goggia