Mondiali di sci 2025 in tv, dove vedere e orario della combinata femminile a squadre

Saalbach, 10 febbraio 2025 – La seconda settimana dei mondiali di sci alpino a Saalbach si apre con una gara inedita. La classica combinata (ovvero discesa e slalom) è stata sostituita da una gara a coppie femminile (mercoledì toccherà ai maschi) che significa mantenere le due discipline ma senza disputarle individualmente. Il format prevede la disputa di una manche di discesa e una manche di slalom con atlete diverse e il tempo finale verrà stabilito semplicemente sommando i due parziali. Nello slalom ci sarà poi l’inversione delle trenta. Sarà una gara di altissimo livello perché le varie nazionali hanno deciso di schierare le big delle due discipline. Vuol dire che le migliori discesiste e le migliori slalomiste al mondo saranno in pista: livello stellare. Questo complica notevolmente le chance di podio dell’Italia che ha proprio nello slalom femminile la specialità più in crisi di risultati.

C’è anche Shiffrin in gara

L’Italia ci prova, ma sarà quanto mai difficile, con tre coppie in gara. Quella con maggiori chance è composta da Nicol Delago, la migliore nella libera femminile, accoppiata con la migliore slalomista, che è Marta Rossetti. Le altre due squadre saranno composte da Elena Curtoni e Martina Peterlini e da Laura Pirovano e Giorgia Collomb (oro in parallelo a squadre). Non saranno in gara le big Sofia Goggia, come si è visto la pista di discesa non è adatta a lei, e Federica Brignone: entrambe stanno già preparando il gigante. Il problema è rappresentato dalla concorrenza. Le favorite sono le statunitensi. In discesa si cimenterà la fresca campionessa del mondo Breezy Johnson, mentre in slalom toccherà a Mikaela Shiffrin, che ha scelto di gareggiare in combinata mollando il gigante di giovedì. La campionessa americana ha ammesso di avere una certa paura a cimentarsi tra le porte larghe e così farà combinata e speciale. Gli Usa avranno altre due big che sono Lindsey Vonn e A J Hurt, una coppia da brivido, ma attenzione pure a Macuga e Moltzan. Un’altra squadra che può essere vista come un dream team è quella elvetica con Lara Gut Behrami e Wendy Holdener – più una seconda squadra di livello con Suter/Rast - ma pure l’Austria può dire la sua con Mirjam Puchner e Katharina Liensberger. Le padrone di casa, inoltre, potranno schierare Cornelia Huetter e Katharina Huber, Stephanie Venier con Katharina Truppe e Christina Ager e Katharina Gallhuber. In sintesi, per l’Italia non è dura, è durissima, anche perché ci sono pure le tedesche con Emma Aicher in discesa e Lena Duerr in slalom.

I pettorali di partenza

1 Svizzera 1 (Blanc-Meillard) 2 Germania 2 (Weidle Winkelmann-Hilizinger) 3 Italia 2 (Curtoni-Peterlini) 4 Germania 1 (Aicher-Duerr) 5 Italia 3 (Delago-Rossetti) 6 Italia 1(Pirovano-Collomb) 7 Norvegia (Lie-Holtmann) 8 Austria 2 (Huetter-Huber) 9 Svizzera 1 (Gut Behrami-Holdener) 10 Austria 1 (Puchner-Liensberger) 11 Slovenia (Stuhec-Slokar) 12 Svizzera 2 (Suter-Rast) 13 Usa 1 (Johnson-Shiffrin) 14 Austria 3 (Venier-Truppe) 15 Usa 2 (Macuga-Moltzan) 16 Francia 1 (Gauche-Lamure) 17 Austria 4 (Ager-Gallhuber) 18 Usa 4 (Wiles-Hensien) 19 Usa 3 (Vonn-Hurt) 20 Svizzera 4 (Ming Nufer-Christen) 21 Andorra 1 (Moreno-Mijares Ruf) 22 Francia 4 (Cerutti-McFarlane) 23 Francia 2 (Miradoli-Chevrier) 24 Bosnia Herzegovina (Muzaferija-Alic) 25 Francia 3 (Clemet-Breche) 26 Canada (Gray-St Germain)

Dove vederla in tv

La Team Combined femminile valevole per i campionati mondiali di sci alpino 2025 si disputa martedì 11 febbraio: la manche di discesa libera partirà alle ore 10 del mattino, mentre quella di slalom alle 13.15. Diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale terreste, e in streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Sky Go, Discovery Plus e Dazn. MANUEL MINGUZZI