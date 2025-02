Mondiali di sci alpino 2025, Von Allmen vince la discesa libera. Paris quarto

Saalbach-Hinterglemm (Austria), 9 febbraio 2025 - Il programma dei Mondiali di sci alpino 2025 di Saalbach-Hinterglemm, in Austria, prosegue con la discesa libera maschile, che premia la nuova leva della Svizzera: primo, con un tempo di 1:40.68, Franjo Von Allmen e terzo, a 31 centesimi, Alexis Monney. Nel mezzo, a 24 centesimi di ritardo, l'idolo di casa Vincent Kriechmayr, rappresentante della vecchia scuola così come Dominik Paris, quarto e giù dal podio per appena 14 centesimi: fa ancora peggio Marco Odermatt, che chiude quinto con un ritardo dal connazionale di 66 centesimi. Per quanto riguarda gli altri azzurri, Florian Schieder chiude 15esimo, mentre Giovanni Franzoni e Mattia Casse terminano rispettivamente 19esimo e 20esimo.

La cronaca

Il pettorale numero 1 tocca a Mattia Casse, che scende in 1:42.49, un tempo all'apparenza piuttosto alto. Al comando vola infatti Stefan Rogentin (Svizzera), che fa meglio dell'azzurro di 43 centesimi. Grazie a un velocissimo quarto settore, davanti si porta Nils Allegre (Francia), che scende in 1:42.02, abbassato dall'1:40.99 di Alexis Monney (Svizzera) che sa tanto di ipoteca almeno sul podio. Vincent Kriechmayr (Austria) fa meglio dello svizzero di 7 centesimi prima di essere scalzato da un altro elvetico: Franjo Von Allmen scende in 1:40.68 grazie a una grande rimonta finale. L'Italia torna in gara con Dominik Paris, che perde tanto (42 centesimi) nel terzo settore prima di guadagnare nel finale: non basta per il podio, perché l'1:41.13 vale il quarto posto provvisorio. Tocca poi a Marco Odermatt (Svizzera), che a sua volta perde ben 38 centesimi nel terzo settore e 33 nel quinto settore: l'elvetico termina addirittura dietro a Paris, soltanto quinto a 66 centesimi dal connazionale. Florian Schieder perde subito e accumula un gap di 81 centesimi, che poi sfonda il muro del secondo fino all'1:42.32 finale che non va neanche a intaccare la top 10 momentanea. L'ultimo italiano al via è Giovanni Franzoni, che dopo 3 settori ha già 82 centesimi di ritardo: la situazione peggiora fino all'1:42.47 finale.

Classifica discesa libera Mondiali di sci alpino 2025

1) Franjo Von Allmen (SUI) in 1:40.68 2) Vincent Kriechmayr (AUT) +0.24 3) Alexis Monney (SUI) +0.31 4) Dominik Paris (ITA) +0.45 5) Marco Odermatt (SUI) +0.66 6) Adrian Smiseth Sejersted (NOR) +0.83 7) Daniel Hemetsberger (AUT) +0.91 8) Justin Murisier (SUI) +1.29 9) Stefan Babinsky (AUT) +1.31 10) Bryce Bennett (USA) +1.34 10) Nils Allegre (FRA) +1.34