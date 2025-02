Mondiali sci 2025, Haaser vince a sorpresa il gigante. Italiani lontani

Saalbach, 14 febbraio 2025 - Tra le duellanti Svizzera e Norvegia spunta l'Austria nel gigante maschile iridato di Saalbach. Trionfo di Raphael Haaser - in un mondiale che ha visto il grave infortunio della sorella Ricarda - con un pettorale alto, il 22, mai successo, e battendo tutti i migliori, compreso quel Marco Odermatt rimasto fuori dal podio. Haaser ha posto le basi del successo nella prima manche, poi ha concretizzato nella seconda sfruttando anche gli errori altrui con Tumler e Meillard a salvare la Svizzera. Italia fuori dal podio con De Aliprandini nono.

Delude Odermatt, De Aliprandini ci prova

Nella prima manche molta prudenza tra i big: nessuno ha voluto commettere errori per non pregiudicare l’intera gara, così i distacchi sono rimasti contenuti. Non ha brillato Marco Odermatt, solo terzo a 24 centesimi dal leader Timon Haugan, dietro anche al connazionale Loic Meillard (secondo a 2 centesimi). Era lecito aspettarsi un duello Norvegia-Svizzera ed è andata così considerando la quarta posizione di Alexander Steen Olsen a 45 centesimi, a precedere l’austriacco Raphael Haaser, ottimo quinto con il pettorale 22 a 62 centesimi. L’Italia si è tenuta in corsa per il podio con il solito Luca De Aliprandini, che ha chiuso sesto a 63 centesimi pagandone 37 solo nel secondo settore. In lotta è rimasto anche il terzo svizzero, cioè Thomas Tumler, a pari merito con l’azzurro e di poco avanti a Schwarz. Deluso della prima manche Henrik Kristoffersen, solo nono a 88 centesimi. Indietro gli altri azzurri con Della Vite ventottesimo, Franzoni ventiquattresimo e Vinatzer ventunesimo. Nella seconda non arriva la gioia azzurra dopo l’oro di Brignone. De Aliprandini attacca, rischia, ma non trova la giusta velocità su una pista poco adatta a lui e alla fine è solo nono a 1”03. Nella lotta alle medaglie chi la spunta? L’Austria. Il merito è di Raphael Haaser che rimonta dalla quinta posizione con una manche pazzesca e che manda in visibilio il pubblico di casa per la prima vittoria stagionale austriaca in 2’39”71 con 23 centesimi di vantaggio su Thomas Tumler, il miglior elvetico, e 51 su Loic Meillard, che spreca negli ultimi due intermedi dopo che aveva accumulato 89 centesimi di vantaggio su Haaser. Delude Marco Odermatt, quarto e fuori dal podio con 58 centesimi di ritardo e autore di una gara sottotono come ritmo, velocità e feeling. Quinto Marco Schwarz a 78 centesimi, poi il francese Favrot e Timon Haugan, naufragato nella seconda a causa di un grave errore dopo poche porte. E’ la sconfitta norvegese contando anche l’uscita di Steen Olsen a poche porte dal traguardo e l’ottavo posto dell’altro deluso Henrik Kristoffersen. Lontani gli altri azzurri, Franzoni chiude ventesimo davanti a Vinatzer mentre Della Vite è ventiquattresimo. Sabato è il momento dello slalom femminile.

Classifica gigante Saalbach

1 Haaser 2’39”71 2 Tumler +0.23 3 Meillard +0.51 4 Odermatt +0.58 5 Schwarz +0.78 6 Favrot +0.83 7 Haugan +1.00 8 Kristoffersen +1.02 9 De Aliprandini +1.03 10 McGrath +1.22