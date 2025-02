Mondiali, il primo sogno è parallelo. Vinatzer-Della Mea sanno come si fa

Iniziano con una competizione molto particolare, e per questo aperta ad ogni sorpresa, i mondiali di sci di Saalbach, in Austria. La prima gara in programma infatti è il parallelo a squadre miste oggi a partire dalle 15.15 (diretta Eurosport e Rai), nel quale l’Italia ieri ha deciso di schierare Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Lara Della Mea e Giorgia Collomb.

È una specialità relativamente giovane, una di quelle ’variazioni’ ai programmi che nascono periodicamente per esigenze soprattutto televisive, non solo nello sci (basti pensare alla diverse staffette miste con maschi e femmine del nuoto). Nell’albo d’oro gli azzurri sono riusciti a salire sul podio ai mondiali soltanto una volta, a Are 2019, quando Alex Vinatzer e Lara Della Mea, al tempo insieme a Simon Maurberger e Irene Curtoni, riuscirono ad arrivare terzi dietro Svizzera e Austria, che anche oggi sono le nazioni favorite anche se a Courchevel 2023, vinsero gli Stati Uniti di Ford, Radamus, Moltzan e O’Brien.

Come funziona il parallelo a squadre miste? Si disputano scontri a eliminazione diretta, tra porte da gigante ma con sci da speciale, più corti. Oggi dislivello di 105 metri: ogni vittoria di manche vale un punto, passa la squadra che fa più punti, in caso di parità varrà la migliore somma dei tempi.

Le squadre si affronteranno con un tabellone che è stato composto ieri: al primo turno negli ottavi gli azzurri se la dovranno vedere con l’Ucraina, chi passa affronterà nei quarti la vincente di Francia-Gran Bretagna, nella parte di tabellone dove l’Austria attende nei quarti la vincente di Svezia-Repubblica Ceca. Nella parte alta, Svizzera già nei quarti contro la vincente di Germania-Slovenia, negli altri ottavi Stati Uniti-Polonia e Norvegia-Argentina.

I mondiali iniziano oggi e proseguiranno fino a domenica 16 febbraio. L’Italia si presenta con una squadra di 21 atleti tra femmine e maschi, con alcune punte di diamante che scenderanno subito in pista nella seconda giornata, prevista per giovedì, quando alle 11.30 si terrà il SuperG femminile con Sofia Goggia e Federica Brignone. Il giorno dopo alla stessa ora il Superg maschile.