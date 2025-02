Mondiali Junior e Under 23 a Schilpario. Bronzo nella 10 km. Carollo porta all’Italia la terza medaglia

Martino Carollo (nella foto) di bronzo ai mondialini di Schilpario. Dopo gli argenti di Gabriele Matli nella 20 km a tecnica classica degli junior e di Davide Negroni nella 10 km a tecnica libera junior, ieri è arrivata la medaglia di Martino Carollo che, nella gara dei 10 k in tecnica libera per Under 23, ha combattuto come un leone. Gli azzurri continuano ad essere ottimi protagonisti della rassegna bergamasca, con il cuneese Carollo interprete di una gara in crescendo che l’ha portato a salire sul terzo gradino del podio alle spalle dei due norvegesi Mathias Holbæk e Thomas Linnebo Mollestad, rispettivamente medaglia d’oro con il tempo di 26’40.9 e d’argento, a 25.1. Nel consueto festival norvegese, ha trovato posto anche Carollo, terzo con un ritardo di 42.5, davanti ai due Norge Lars Michael Bjertnæs e Sander Hauvik-Jensen. Nella top ten anche Giacomo Petrini, ottavo, e Davide Ghio, nono, con Andrea Zorzi quindicesimo. Nella prova femminile, disputata sotto una fitta nevicata, il successo è andato alla tedesca Helen Hoffmann davanti all’australiana Rosie Fordham, sorpresissima di giornata, e alla canadese Liliane Gagnon. Male le italiane: Maria Gismondi, 17^, è stata la miglior azzurra seguita da Nadine Laurent, ventesima, con Iris De Martin Pinter 26^ e Veronica Silvestri 38^.

Fulvio D’Eri