Mondiali di sci 2025, ecco il super g femminile. Orari tv e quando partono Goggia e Brignone

Saalbach, 5 febbraio 2025 – L’Italia ha aperto con il botto i mondiali di sci alpino 2025 con la straordinaria vittoria nel parallelo a squadre miste, ma anche nella seconda gara si può continuare a sognare. Arriva infatti domani il super g femminile, che rappresenta una delle più ghiotte occasioni per la nazionale che può schierare ben cinque atlete, avendo la campionessa in carica, e tutte con importanti possibilità di podio. E’ la disciplina più ricca di talento per la valanga rosa e l’oro al debutto può essere trascinante per la seconda gara della rassegna iridata austriaca. Certo, le rivali sono accreditate e pericolose, ma l’Italia schiera probabilmente la miglior squadra del pianeta. C’è grande ottimismo per un’altra medaglia.

Le favorite

Nella classifica di specialità di Coppa del mondo c’è Lara Gut Behrami in testa, ed è tra le favorite del mondiale, con 385 punti, davanti a Federica Brignone con 310 e Sofia Goggia con 246, con le azzurre che per forza di cose si giocano l’oro, soprattutto in una stagione dove entrambe sono in grande forma. La valanga rosa schiera in questa disciplina un dream team perché tutte e cinque le partecipanti possono puntare a una medaglia. Marta Bassino difende il titolo del 2023, ma ci sono anche Elena Curtoni e Laura Pirovano che sono molto competitive e puntano a un risultato di prestigio. Attenzione ovviamente alle outsider, se così vogliamo chiamarle. C’è la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, l’americana Lauren Macuga, la solita temibile Ester Ledecka, e le padrone di casa Cornelia Huetter e Stephanie Venier. Menzione d’onore, ovviamente, per Lindsey Vonn che proverà a stupire a 40 anni. Insomma, in super g ci sono le maggiori possibilità per l’Italia che vuole proseguire il buon momento innescato dalla straordinaria vittoria nel parallelo misto a squadre. Mai come in questa disciplina la nazionale ha un livello di prim’ordine assoluto.

I pettorali di partenza

1 Laura Gauche 2 Laura Pirovano 3 Ricarda Haaser 4 Michelle Gisin 5 Marta Bassino 6 Federica Brignone 7 Stephanie Venier 8 Corinne Suter 9 Lara Gut Behrami 10 Kajsa Vickhoff Lie 11 Sofia Goggia 12 Ester Ledecka 13 Elena Curtoni 14 Lauren Macuga 15 Cornelia Huetter 16 Alice Robinson 17 Romane Miradoli 18 Kira Weidle Winkelmann 19 Ariane Raedler 20 Emma Aicher 21 Karen Clement 22 Ilka Stuhec 23 Breezy Johnson 24 Valerie Grenier 25 Elvedina Muzaferija 26 Malorie Blanc 27 Keely Cashman 28 Maryna Gasienica Daniel 29 Camille Cerutti 30 Lindsey Vonn

Dove vederlo in tv

Il super g valevole per i campionati mondiali di sci alpino si disputa giovedì 6 febbraio a Saalbach con orario di partenza alle 11.30 e con doppia diretta tv. Live in chiaro su Rai Due dalle 11.10, in streaming su Raiplay, con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Discovery Plus e Dazn con telecronaca di Gianmario Bonzi e Daniela Merighetti.