Mondiali di sci 2025, Italia subito d’oro. Trionfo nel parallelo misto a squadre

Saalbach-Hinterglemm (Austria), 4 febbraio 2025 - I Mondiali di sci alpino 2025 si aprono con il parallelo misto a squadre, intervallato dalla cerimonia di apertura. Alla fine a far festa a Saalbach-Hinterglemm è l'Italia, che vince la finale contro la Svizzera per 45 centesimi dopo che la manche si era chiusa sul 2-2. I presagi dell'impresa da parte del quartetto composto da Lara Della Mea, Giorgia Collomb, Alex Vinatzer e Filippo Della Vite c'erano stati già nella semifinale, con il successo per appena 1 centesimo sulla Svezia, che poi si consolerà prendendosi il bronzo nella 'finalina' contro gli Stati Uniti. In attesa delle altre gare, meglio di così la rassegna iridata non poteva cominciare per la spedizione azzurra, che pronti, via e si regala il metallo più pregiato in una gara che in teoria la vedeva sfavorita dai pronostici, dalla storia e dal tabellone.

Filippo Della Vite durante il parallelo misto a squadre ai Mondiali di sci alpino 2025 (Ansa)

La cronaca

Svizzera e Austria, prime nel ranking, accedono direttamente ai quarti. I primi ottavi vedono invece opporsi Germania e Slovenia: Lena Duerr scende in 25.06, con Nika Tomsic attardata di 90 centesimi. Linus Strasser batte Anze Gartner: Fabiana Dorigo, nonostante un errore nel finale, ha la meglio su Taja Presern, con Fabian Gratz che chiude la contesa migliorando il tempo di Martin Cater. La Germania avanza così ai quarti, dove trova la Svizzera. Tocca poi a Stati Uniti e Polonia: Paula Moltzan batte Maryna Gasienica-Daniel. Piotr Habdas impatta la sfida superando River Radamus: Nina O'Brien fa meglio di Magdalena Luczak e Isaiah Nelson che chiude la pratica per i suoi liquidando Stanislaw Sarzynski. Si passa a Norvegia e Argentina: Thea Louise Stjernesund fa meglio di Francesca Baruzzi Farriol, ma a sorpresa Timon Haugan sbaglia e regala la manche a Sebastiano Gastaldi. Madeleine Sylvester-Davik supera ampiamente Nicole Begue: Tiziano Gravier ha il compito di tenere in vita i suoi, ma perde contro Atle Lie McGrath. L'Italia deve vedersela con l'Ucraina: Lara Della Mea batte Anastasiia Shepilenko, Alex Vinatzer fa lo stesso con Maksym Mariichyn. L'altra Shepilenko, Kateryna, si arrende subito contro Giorgia Collomb, con Filippo Della Vite che chiude bene la pratica contro Roman Tsybelenko. Tocca poi a Francia e Gran Bretagna: Clara Direz batte Giselle Gorringe, Leo Anguenot fa lo stesso contro Owen Vinter, che cade anche. Marie Lamure supera Lois Jackson e Thibaut Favrot fa lo stesso con Calum Langmuir, regalando i suoi i quarti contro l'Italia. Si passa a Svezia contro Croazia: Estelle Alphand batte Tereza Koutna, Fabian Ax Swartz fa lo stesso con Aldo Tomasek. Sara Hector la spunta su Barbora Novakova, mentre Marek Muller ha la meglio su Kristoffer Jakobsen, regalando ai suoi il punto della bandiera. Ad aprire i quarti è la sfida tra Svizzera e Germania. Wendy Holdener batte Fabiana Dorigo, con Fabian Gratz che impatta la situazione battendo Luca Aerni. Lena Duerr firma il sorpasso su Delphine Darbellay: Thomas Tumler batte Linus Strasser, firmando così un 2-2 che rimanda la questione ai tempi, che premiano per 27 centesimi la Svizzera. Si sfidano poi Stati Uniti e Norvegia: Paula Moltzan batte Madeleine Sylvester-Davik. River Radamus fa lo stesso con Atle Lie McGrath: Nina O'Brien chiude i giochi superando Thea Louise Stjernesund, ma Timon Haugan riesce ad avere la meglio su Isaiah Nelson almeno per l'onore. L'Italia se la deve vedere con la Francia: Lara Della Mea prevale su Clara Direz. Alex Vinatzer porta gli azzurri sul 2-0 superando Thibaut Favrot: a Giorgia Collomb il punto che può valere la semifinale, ma a vincere è Marie Lamure. Filippo Della Vite riesce a battere Leo Anguenot e quindi alla fine semifinale è. Si passa a Svezia-Austria: Estelle Alphand ha la meglio su Julia Scheib. Stefan Brennsteiner pareggia contro Fabian Ax Swartz: Sara Hector riporta avanti le sue superando Stephanie Brunner, che va fuori, con le due che quasi si toccano. Dominik Raschner prevale su Kristoffer Jakobsen e per una questione di tempi, per 42 centesimi, avanza la Svezia, che incrocerà l'Italia. La prima semifinale oppone Svizzera e Stati Uniti: Nina O'Brien apre battendo Wendy Holdener. Luca Aerni pareggia contro Isaiah Nelson. Paula Moltzan riporta avanti gli USA superando Delphine Darbellay: Thomas Tumler batte River Radamus, pareggiando 2-2 ma con il conteggio dei tempi che premia la Svizzera per 48 centesimi. Si passa poi a Italia-Svezia. Lara Della Mea prevale su Sara Hector: Kristoffer Jakobsen beffa Alex Vinatzer per appena 1 centesimo. L'altro testa a testa, quella tra Giorgia Collomb ed Estelle Alphand premia la prima per 9 centesimi. Tocca a Filippo Della Vite scendere per la finale: l'azzurro perde contro Fabian Ax Swartz, ma l'Italia fa comunque festa per appena 1 centesimo. Prima della finale per l'oro c'è quella per il bronzo tra appunto Svezia e Stati Uniti: Sara Hector nel finale riesce a battere Paula Moltzan. Kristoffer Jakobsen supera River Radamus, mentre Nina O'Brien riapre i giochi avendo la meglio su Estelle Alphand. Alla fine Isaiah Nelson va vuori e consegna a Fabian Ax Swartz e alla sua Svezia la medaglia di bronzo. Si passa alla finale per l'oro tra Italia e Svizzera. Giorgia Collomb batte Wendy Holdener per 60 centesimi nonostante qualche linea imprecisa nelle curve. Luca Aerni impatta superando Filippo Della Vite per 29 centesimi. Lara Della Mea pasticcia e consegna il punto a Delphine Darbellay, che vince con un ampio margine. Alex Vinatzer è chiamato all'impresa contro Thomas Tumler: impresa che riesce, con l'Italia che vince per 45 centesimi.