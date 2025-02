Mondiali di sci, rammarico Paris: “Sono partito male, ma in discesa ci sono”

Saalbach, 7 febbraio 2025 – Prima gara senza medaglie per l’Italia ai mondiali di sci alpino in corso di svolgimento a Saalbach in Austria. Dominik Paris non è riuscito a salire sul podio nel super g vinto e dominato da Marco Odermatt su Raphael Haaser e Adrian Smiseth Sejersted, a causa di un prima parte di gara non all’altezza, dove ha lasciato 75 centesimi solo nel secondo settore. Se si pensa che ha chiuso in settima posizione a 1”31 da Odermatt, ma a soli 16 centesimi dal podio, si capisce quanto sia stata decisiva quella zona mal interpretata da Domme ai fini di una medaglia. Peccato, ma l’altoatesino c’è e per la discesa conta di potersi giocare qualcosa di importante.

Paris: “Partito male, ma in discesa…”

Battere Odermatt, si è visto, sarebbe stato impossibile. La perfezione esiste ed è l’elvetico che ha disputato un super g eccezionale, aumentando il suo vantaggio nell’ultima parte, dove ha scavato un solco importante e dove Paris, tutto sommato, aveva tenuto il ritmo. L’azzurro ha fatto bene la parte centrale, addirittura più veloce di Odermatt, ma ha perso più di metà del suo ritardo solo nel secondo settore. Lì. ha lasciato sul piatto la medaglia: “Sapevo di dover spingere al massimo ma non sono riuscito a partire molto bene, ho perso tanto in alto – le sue parole ai canali federali - Nella parte centrale non è andata male, poi in fondo in tutta onestà non capisco come Odermatt abbia fatto ad andare così forte”. Per Paris la seconda occasione arriva domenica, con la tanto amata discesa libera. Domme ci arriva da un buon piazzamento a Wengen e la fiducia cresce: “In discesa ci siamo, la fiducia cresce, specie dopo una gara così. Nella prova di domani cerco di sistemare ancora alcuni dettagli per poi dare il massimo domenica”, la carica di Paris. Un po’ di rammarico c’è anche per Giovanni Franzoni. L’azzurro, quarto a Beaver Creek in Coppa del mondo, era partito bene con due ottimi intermedi, ma ha sbagliato linea prima di un dosso e ha saltato una porta. Franzoni era partito con ambizioni importanti e la delusione è evidente: “Oggi ci credevo. Mi sentivo bene e ho rischiato un po’ le linee, poi ho fatto un errore stupido – il suo commento - Sono partito per puntare a qualcosa di grande e non è arrivato nulla. Mi spiace davvero, ma butto giù questo boccone amaro e penso alle prossime”. Ora le discese libere. Sabato alle 11.30 quella femminile con Goggia, Brignone, Delago e una tra Pirovano e Curtoni, domenica quella maschile con Paris, Casse, Schieder e uno tra Franzoni, Bosca e Innerhofer. Doppia diretta sui canali Rai e sui canali Eurosport. Leggi anche - Mondiali sci, Odermatt oro in super g. Settimo Paris