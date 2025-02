Mondiali di Saalbach, il grande sci si chiude con lo slalom maschile: favoriti e orari tv

Saalbach, 15 febbraio 2025 – Ultimo giro di giostra ai mondiali di sci alpino di Saalbach. La rassegna si chiude con lo slalom maschile, dove i pronostici sono molto incerti. In ogni caso, è stato un mondiale rossocrociato con ben 12 medaglie totali, di cui 4 d’oro, e un vantaggio abissale su tutte le altre nazioni con l’Austria seconda (2 ori, 3 argenti e 2 bronzi) e l’Italia, terza nel medagliere con due ori e un argento. C’è da ringraziare Federica Brignone se l’Italia chiuderà sul podio nel medagliere, e ovviamente Vinatzer, Collomb, Della Vite e Della Mea per il parallelo a squadre. Gli Usa, che sono quarti con due ori e due bronzi, non dovrebbero superare gli azzurri nell’ultima gara non avendo slalomisti di vertice assoluto. Per la valanga azzurra ci sarà però una ultima possibilità con il solito Alex Vinatzer, che difende il bronzo vinto a Courchevel 2023.

I favoriti

Lo slalom è la specialità più equilibrata dello sci alpino. Possono vincere i primi quindici della classifica di merito, perché il livello è vicino per tutti e le distanze minime. Qualche favore in più per il primo sotto gruppo di merito composto da Noel, Kristoffersen, Meillard, Haugan, Feller, McGrath e Strasser. Tra gli outsider troviamo invece Pinheiro Braathen, che cerca la prima storica medaglia per il Brasile, Amiez, Yule, Gstrein, Ryding, Kolega, Popov e Jakobsen. Fuori dal primo gruppo di merito citazione per Steen Olsen, Nef, Schwarz, Zubcic e Raschner. L’Italia schiera come punta Alex Vinatzer, ma l’altoatesino non ha un pettorale nei primi quindici visti i risultati altalenanti e la missione si fa complicata. Proprio in queste occasioni, però, Alex può pescare il coniglio dal cilindro come successo due anni fa, bronzo, e recentemente con il podio di Kitzbuhel. A completare la squadra azzurra solo altridue sciatori: Stefano Gross e Tobias Kastlunger.

I pettorali di partenza

1 Clement Noel 2 Henrik Kristoffersen 3 Timon Haugan 4 Manuel Feller 5 Atle Lie McGrath 6 Linus Strasser 7 Loic Meillard 8 Steven Amiez 9 Albert Popov 10 Dave Ryding 11 Kristoffer Jakobsen 12 Lucas Pinheiro Braathen 13 Daniel Yule 14 Fabio Gstrein 15 Samuel Kolega I pettorali degli italiani:18 Alex Vinatzer, 27 Tobias Kastlunger, 29 Stefano Gross

Dove vederlo in tv

Lo slalom maschile valevole per i campionati del mondo di sci alpino 2025 si disputa domenica 16 febbraio con prima manche alle 9.45 e seconda manche alle 13.15. Diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale e in streaming su Raiplay, con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky e in streaming su Sky Go, Dazn e Discovery Plus, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni. Leggi anche - Sinner e Wada si accordano: stop di tre mesi