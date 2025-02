Mondiali sci, slalom femminile: poche chance per l’Italia. Favorite e orari tv

Saalbach, 14 febbraio 2025 – Fine settimana di chiusura per i mondiali di sci alpino in corso di svolgimento a Saalbach, dove l’Italia è a quota tre medaglie totali, di cui due d’oro (parallelo a squadre e Brignone in gigante). Comandano gli svizzeri con 3 ori, 4 argenti e 3 bronzi, davanti all’Austria con 2 ori, 3 argenti e un bronzo, mentre la delusa per ora è la Norvegia ferma solo a 2 bronzi. Le ultime due gare, come da tradizione, sono i due slalom speciali, a partire da quello femminile di sabato 15 febbraio. Il duello appare tra Svizzera e Stati Uniti, ma il terzo incomodo ha un nome e un cognome: Zrinka Ljutic. Le possibilità azzurre, invece, sono ridotte all’osso in una disciplina che da tempo manca di una sciatrice di livello assoluto. Serve un miracolo.

Favorite

Non c’è l’Italia tra le favorite. Lo slalom femminile è sicuramente la disciplina più in difficoltà e con meno risultati di prestigio da diverso tempo a questa parte. Per le candidate bisogna ancora una volta andare in casa Svizzera dove Rast e Holdener sono due carte di assoluto livello, ma pure Meillard potrebbe dire la sua. Occhio, ovviamente, alle americane. Prima Mikaela Shiffrin, che è tornata solo a Courchevel ma già in combinata ha fatto vedere il suo smisurato talento, poi Paula Moltzan, già a podio in gigante. A sparigliare le carte delle superpotenze c’è la Croazia, che si gioca la preziosa carta Zrinka Ljutic. Tante le possibili outsider, partendo da Sara Hector e Anna Swenn Larsson per la Svezia, Lara Colturi per l’Albania e il duo austriaco composto da Katharina Huber e Katharina Liensberger. L’Italia schiera un quartetto con poche speranze di medaglia, capitanato da Martina Peterlini, poi completano la squadra Marta Rossetti, Lara Della Mea e Giorgia Collomb.

I pettorali di partenza

1 Katharina Liensberger

2 Wendy Holdener

3 Mikaela Shiffrin

4 Camille Rast

5 Sara Hector

6 Zrinka Ljutic

7 Lena Duerr

8 Melanie Meillard

9 Katharina Truppe

10 Andreja Slokar

11 Anna Swenn Larsson

12 Mina Fuerst Holtmann

13 Paula Moltzan

14 Lara Colturi

15 Katharina Huber I pettorali delle italiane: 22 Martina Peterlini, 32 Marta Rossetti, 34 Lara Della Mea, 45 Giorgia Collomb.

Dove vederlo in tv

Lo slalom mondiale femminile di Saalbach si disputa sabato 15 febbraio con prima manche alle 9.45 e seconda manche alle 13.15. Diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre e in streaming su Raiplay, con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Sky Go, Dazn e Discovery Plus, con telecronaca di Gianmario Bonzi e Camilla Alfieri. Leggi anche - Mondiali sci, trionfo a sorpresa di Haaser nel gigante. Indietro gli italiani