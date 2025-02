Mondiali sci, team combined maschile. Orario tv. l’Italia punta su Paris e Vinatzer

Saalbach, 11 febbraio 2025 – Nella combinata femminile era oggettivamente difficile andare a medaglia, con una pista di discesa poco adatta e tutte le più forti in slalom, non a caso hanno vinto Johnson, oro in discesa, e Shiffrin, che non ha bisogno di presentazioni. Al maschile, invece, qualche chance in più per la team combined di mercoledì c'è. Le coppie azzurre sono quattro e in particolare due possono avere possibilità di risultato. La miglior carta per la nazionale è sicuramente quella composta da Dominik Paris e Alex Vinatzer, ma anche Mattia Casse e Stefano Gross potrebbero sorprendere. Resta, però, una gara di altissimo livello, soprattutto grazie agli svizzeri che potrebbero anche monopolizzare il podio.

I favoriti

La nazionale favorita è certamente la Svizzera, seppur priva di Marco Odermatt che rifiaterà. Gli elvetici hanno ottimi discesisti e ottimi slalomisti, a partire dalla squadra 1 composta da Von Allmen, straordinario nella libera, e da Meillard, ma anche la coppia 2 Monney-Nef è pericolosa. L’Austria mette in campo due calibri da novanta come Vincent Kriechmayr e Manuel Feller, ma attenzione anche a Babinsky-Schwarz. Poi la Norvegia, ovviamente priva di Aamodt Kilde, che schiera Moeller-McGrath e Sejersted-Haugan. Un occhio andrà dato anche alla Francia. Non c’è un discesista di altissimo calibro, soprattutto con Allegre in calo, ma la coppia con Noel può essere temibile per la medaglia. Infine, gli Usa. Vinto l’oro al femminile, appare molto più dura al maschile con le coppie Cochran Siegle-Ritche e Bennett-Seymour. Saranno invece quattro le coppie maschili che difenderanno i colori dell’Italia. Il dt Max Carca ha ufficializzato le squadre e sono: Dominik Paris – Alex Vinatzer, Florian Schieder – Tobias Kastlunger, Mattia Casse – Stefano Gross e Christof Innerhofer – Filippo Della Vite.

I pettorali di partenza

1 Muzaton-Amiez 2 Seger-Read 3 Sejersted-Haugan 4 Schieder-Kastlunger 5 Bailet-Muffat Jeandet 6 Paris-Vinatzer 7 Murisier-Yule 8 Bennett-Seymour 9 Monney-Ned 10 Rogentin-Rochat 11 Cochran Siegle-Ritchie 12 Allegre-Noel 13 Casse-Gross 14 Kriechmayr-Feller 15 Von Allmen-Meillard 16 Babinsky-Schwarz 17 Hemetsberger-Gstrein 18 Lehto-Hallberg 19 Innerhofer-Della Vite 20 Alphand-Rassat 21 Prielozny-Novacek 22 Naralocnik-Oserban 23 Luik-Laine 24 Tapanainen-Pohjolainen 25 Jocher-Strasser 26 Zabystran-Kryzl 27 Monsen-Jakobsen 28 Eichberger-Raschner 29 Opmanis-Opmanis 30 Moeller-McGrath 31 Koula-Tomasek 32 Szollos-Szollos 33 Kovbasnyuk-Shepiuk 34 Mintegui-Salarich 35 Filiak-Tsybelenko 36 Forejtek-Muller 37 Mariichyn-Soldatenko

Dove vederla in tv

La team combined si disputa mercoledì 12 febbraio e prevede una discesa, che prenderà il via alle 10 del mattino, e su uno slalom, che comincerà alle 13.15. I primi trenta classificati della discesa daranno origine all'ordine di partenza invertito dello slalom. La classifica verrà data dalla somma dei due tempi. Diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, e in streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Sky Go, Discovery Plus e Dazn.