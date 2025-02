Mondiali sci, ancora doppietta svizzera: Rast vince lo slalom su Holdener. Shiffrin quinta

Saalbach, 15 febbraio 2025 – Dominante. La Svizzera è leader mondiale assoluta dello sci alpino. Altro giro, altro regalo, altra doppietta ai mondiali di Saalbach. Lo slalom femminile è di Camille Rast, che ha messo in chiaro le cose già nella prima manche, davanti a Wendy Holdener e all’austriaca Katharina Liensberger, che fa sorridere i tifosi di casa. Mikaela Shiffrin è la delusa di giornata, ma con tutte le attenuanti del caso con l’infortunio di Killington che non l’ha fatta arrivare al top della forma ai mondiali. L’Italia regge e piazza due ragazze nelle quindici.

La gara

Prima manche con l’autentico dominio di Camille Rast, capace di mettere il turbo e danzare tra le porte di una tracciatura molto adatta alle sue caratteristiche. L’elvetica si è presa ben 58 centesimi di vantaggio sulla padrona di casa Katharina Liensberger, ma soprattutto ha distanziato di 72 centesimi Mikaela Shiffrin, più guardinga, e di 80 l’altra favorita della contesa, la connazionale Wendy Holdener. Dalla quinta in giù distacchi abissali oltre il secondo mezzo, con Moltzan quinta a 1”55, Slokar sesta a 1”57 e Truppe settima a 1”60. Crollo, invece, per la terza grande favorita dello slalom: Zrina Ljutic. La croata non ha trovato ritmo e ha commesso un grave errore a metà pista, piombando a 2”14 di ritardo. Per quanto riguarda le italiane non c’erano molte speranze visti i pettorali alti. Bene si è comportata Marta Rossetti, undicesima con il 32, poi Della Mea diciannovesima, Peterlini ventiquattresima e Collomb venticinquesima. La seconda manche è tracciata benissimo, con ritmo, spettacolo, qualche trabocchetto ma soprattutto la zona finale del muro che è decisiva. Ma questo è il mondiale della Svizzera, che vince un altro oro, stavolta per merito di Camille Rast, la quale non si fa prendere dall’ansia e conquista il titolo iridato in 158”00, con 46 centesimi di vantaggio su una ottima Wendy Holdener, capace di risalire di due posizioni nella seconda. L’Austria si accontenta di un bronzo grazie a Katharina Liensberger, alla fine terza a 1”32, a testimonianza del dominio elvetico. Fuori dal podio, un po’ a sorpresa, gli Usa. Moltzan ci prova, ma non basta e chiude quarta a soli due centesimi dal podio, mentre Shiffrin, lontana dal 100% dopo l’infortunio, è solo quinta a 1”37. Non è giornata nemmeno per Zrinak Ljutic, uscita dal gioco delle medaglie già nella prima e alla fine solo nona a 2”73. L’Italia salva la spedizione in una disciplina poco amica. Rossetti era molto veloce per tre intermedi, poi un grave errore nel finale pregiudica una possibile rimonta verso la top ten e alla fine è quindicesima a 4”24, mentre è brava a risalire Lara Della Mea di sei posizioni fino alla tredicesima a 4”02. Domenica si chiude con lo slalom maschile.

Classifica slalom Saalbach

1 Rast 1’58”00 2 Holdener +0.46 3 Liensberger +1.32 4 Moltzan +1.34 5 Shiffrin +1.37 6 Slokar +1.53 7 Truppe +2.03 8 Duerr +2.45 9 Ljutic +2.73 10 Chevrier +3.11