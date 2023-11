MOTOGP. Marini-Honda, l’accordo sarà biennale. Aldeguer o Arbolino nel team di Vale

Manca l’ufficialità (attesa dopo il via libera di Vale, non tanto come fratello ma come numero uno del team Mooney-Vr46), ma lo sbarco di Luca Marini in Honda potrebbe essere questione di ore, forse già in Qatar, nel weekend. E’ lui, insomma, il prescelto per la Hrc di Marquez ’saltato’ in Ducati. Fra i dettagli dell’accordo di Marini con la casa giapponese, la durata del contratto, un biennale, con la prospettiva di una programmazione a lungo termine. Chi al suo posto? Oltre ad Aldeguer, occhio a Di Giannantonio e ai movimenti a sorpresa su Arbolino.

Ri.Ga.