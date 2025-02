Mondiali sci 2025, Goggia e Brignone bene nella prova di discesa libera. Gut manda subito un segnale

Saalbach, 4 febbraio 2025 – Subito l’Italia fa la voce grossa nella prima prova di discesa libera a Saalbach in vista della gara iridata in programma sabato. Tre italiane nelle dieci, a mostrare immediatamente buon feeling con neve e tracciato. Non sarà facile, ma la nazionale femminile c’è. Miglior tempo per Lara Gut Behrami, che ha mandato immediatamente un segnale confermando i progressi dell’ultimo periodo, con cinque centesimi di vantaggio sulla pericolosa Breezy Johnson, mentre terza si è piazzata una ottima Federica Brignone a 63 centesimi davanti alla tedesca Emma Aicher. Buona fase di studio anche per Sofia Goggia, quinta a 79 centesimi e pure Nicol Delago, su una pista adatta a lei, ha ottenuto una top ten con il settimo tempo a 1”07. Più in controllo Lindsey Vonn con il ventesimo crono a 2”24, ma l’americana giustamente si gestisce in vista della gara. Discreta anche Elena Curtoni undicesima a 1”77.

Goggia e Brignone: “Buone sensazioni”

Sofia Goggia è neofita sulla pista di Saalbach dato che l’anno scorso per infortunio non prese parte alle finali di Coppa del mondo. Sofia ha dovuto prendere confidenza con la pista e con la neve, ma le prime sensazioni sono già buone. A Goggia piace andare in crescendo nelle prove, prima imparando le linee e poi mettendoci anche un po' di gas: “L’anno scorso alle finali non c’ero e dovevo prendere le misure – le parole di Goggia ai canali federali - Ho fatto una bella ricognizione su una pista molto mossa, con tante onde e non è semplice muoversi al meglio. Credo di aver fatto una buona prova, sono andata un po’ lunga nel terzo settore ma come prime sensazioni ci siamo. Dopo la prima impressione sento la pista abbastanza mia”. Da tarare anche la neve, ma Goggia parla chiaro: al mondiale serve una medaglia e il manto va sciato così com’è e senza indugi. Sofia ci arriva da un lungo infortunio e non ha particolari aspettative. Forse un vantaggio per togliersi un po’ di pressione: “Il Mondiale assegna le medaglie ma in fondo la neve non lo sa e la gara è come le altre. Ad essere sincera non ho aspettative particolari, dopo l’infortunio dello scorso anno non ho avuto modo di immaginarmi come sarebbero stati questi Mondiali e voglio viverli giorno per giorno”. Soddisfatta anche Federica Brignone, ottima terza a conferma del grande stato di forma che sta attraversando nelle discipline veloci. E su questa neve si trova bene: “Sono abbastanza soddisfatta, ho fatto qualche errore qua e là: con tutte queste ondulazioni si salta molto, bisogna lavorare bene tutti i dossi ed essere morbidi. Penso che oggi tante atlete abbiano preso le misure alla pista in vista delle prossime giornate. Mi piace questa neve ed è un elemento positivo”. Insomma, l’Italia punta senza mezzi termini alla vittoria nonostante l’ampia concorrenza. Appuntamento da non perdere sabato 8 febbraio alle ore 11.30. Leggi anche - Mondiali sci, il calendario completo, i favoriti e le chance azzurre