Sci, a Beaver spunta a sorpresa Murisier: sua la libera. Male gli italiani

Beaver Creek, 6 dicembre 2024 – Ci si attendeva un grande duello tra Marco Odermatt e Cyprien Sarrazin, invece nella prima discesa dell’anno a Beaver Creek è spuntato il nome di Justin Murisier. Preziosa vittoria per lo svizzero, che ha saputo adattarsi meglio di altri alle difficili condizioni della Birds of Prey e con un tracciato selettivo, dove ogni minimo errore non è stato concesso. Doppietta elvetica con Odermatt secondo, mentre il francese ha sofferto la neve aggressiva ed è finito nelle retrovie. Terzo si è classifica lo sloveno Hrobat, segno di una discesa che ha aperto la porta a risultati contro pronostico. Male gli italiani, tutti fuori dai primi dieci posti.

La gara

Neve aggressiva, come sempre a Beaver Creek, per cui l’obiettivo è far scorrere gli sci senza rimanere troppo sullo spigolo. Determinanti anche i primi trenta secondi di scorrimento che immettono nel muro, fatto di curvoni e ondulazioni che richiedono una interpretazione intelligente delle linee. Gli italiani si tolgono subito dalla contesa, tutti più o meno con gli stessi problemi: discreta fase di scorrimento poi grandi difficoltà sul tecnico. Paris, Schieder e Casse arrivano ai primi due intermedi con oltre un secondo di ritardo e da lì in avanti è solo una rincorsa a contenere il divario senza possibilità di podio o vittoria. Brutta prima discesa per il terzetto azzurro che chiude fuori dai quindici. A vincere è stato allora Justin Murisier, per la prima sorpresa dell’anno. L’elvetico, sceso con il 3, ha interpretato perfettamente neve, dossi e traiettorie, trovando migliori intertempi ovunque e pagando qualcosina solo nel secondo intermedio. Tutto utile a vincere sulla Bird of Prey in 1’40”04, con lo scalpo di Marco Odermatt, secondo a 20 centesimi e limitato da un errore di linea sull’ultimo curvone che gli ha fatto perdere tempo decisivo. A completare il podio un’altra mezza sorpresa come lo sloveno Miha Hrobat, sceso con il pettorale uno, terzo a 35 centesimi e di poco davanti a James Crawford, quarto a 51, e Vincent Kriechmayr, quinto a 65 centesimi. Delude anche Cyprien Sarrazin. Il francese va all’attacco, ma forzando troppo, così è fuori tempo sui dossi principali e alla fine accumula sbavature assortite chiudendo lontano da Murisier. Può invece imprecare il connazionale Bailet, che era in lotta per il podio fino all’ultimo intermedio ma è uscito a due porte dal traguardo. A completare la top ten Bennett, Giezendanner, Allegre, Sarrazin e Cochran Siegle.

Classifica discesa Beaver Creek

1 Justin Murisier 1’40”04

2 Marco Odermatt +0.20

3 Miha Hrobat +0.49

4 James Crawford +0.51

5 Vincent Kriechmayr +0.65

6 Bryce Bennett +0.88

7 Blaise Giezendanner +0.95

8 Nils Allegre +0.97

9 Cyprien Sarrazin +1.03

10 Ryan Cochran Siegle +1.49