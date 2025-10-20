Sci, Bassino con nuovo staff e materiale: “Inizia un nuovo capitolo”

Bologna, 20 ottobre 2025 – La stagione della rinascita dopo una rivoluzione. Ci spera Marta Bassino che ha voluto dare una sferzata alla sua carriera dopo una stagione difficile, quella 2024/2025, senza podi e senza troppo feeling sugli sci. Era necessario un cambiamento e Marta ha scelto di passare da Salomon a Head e di affidarsi alla competenza di Thierry Marguettaz che è entrato a far parte del suo staff. La china presa nella scorsa stagione meritava una riflessione e una decisione, così la 29enne cuneese ha scelto di modificare radicalmente il suo assetto. Nuova marca di sci, nuovo allenatore e nuovi stimoli per provare a riprendersi le posizioni che le competono. Primo lavoro in Sudamerica buono per prendere confidenza con i nuovi materiali, ma c’è ancora tanto da fare e la marcia di avvicinamento a Milano-Cortina potrebbe essere graduale sotto il profilo dei risultati. La cosa importante, però, era modificare una situazione stantia e che non le permetteva di esprimersi al meglio.

Bassino: “Inizia un nuovo capitolo”

Marta Bassino vuole tornare quella di un tempo, la carta della valanga rosa oltre Sofia Goggia e Federica Brignone. In sintesi, tornare sul podio e vincente. Troppo brutta la stagione scorsa per non portare a una riflessione profonda e così è arrivato il cambio radicale: nuovi sci e nuovo tecnico. Head ai piedi, Marguettaz nello staff; Bassino prova a rinascere. Dell’imminente avvio di Coppa del mondo a Solden (sabato le donne e domenica gli uomini) ha parlato proprio la sciatrice ai microfoni di Neveitalia: “In Argentina ho fatto un mese abbondante di lavoro trovando anche buona continuità – le sue parole – Abbiamo raccolto molte informazioni sugli sci e abbiamo cercato di sistemare vari aspetti su tanti tipi di neve. Per fortuna l’Argentina ci ha dato sia neve aggressiva sia neve salata”. Il percorso sarà lungo, laborioso, richiederà tempo, ma l’intento è tornare competitiva prima in Coppa del mondo e poi con il grande appuntamento olimpico di febbraio 2026: “Il lavoro non è finito e ho bisogno di tempo per adattarmi, ma sono contenta di quanto fatto finora”, ancora Marta. I cambiamenti, inoltre, portano con sé nuovi stimoli e questo mentalmente è sempre un aspetto positivo: “E’ un nuovo capitolo della mia vita, ho stimoli e motivazioni diverse e adesso entriamo nel vivo della stagione con le prime gare a Solden. L’avvicinamento porta con sé sempre un po’ di tensione”, l’ammissione di Bassino. Molto importante rompere il ghiaccio e farlo con un buon risultato. Le aspettative sono alte attorno a Marta, tutti la vorrebbero rivedere ai vertici, ma questo è il momento di abbassare il livello di pressione: “E’ bello rompere il ghiaccio e quest’anno è molto diverso, ma non ho tante aspettative e cercherò di fare del mio meglio per sciare come so”. Si inizia sabato con il gigante femminile e sabato con quello maschile con prime manche alle 10 e seconde manche alle 13. Leggi anche - Tennis, niente Coppa Davis per Sinner