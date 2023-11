Sci, Behrami in trionfo in gigante a Killington. Sesta Brignone, nona Goggia

Killington, 25 novembre 2023 - Lara Gut si candida per la Coppa del Mondo generale. La sciatrice svizzera ha vinto il suo secondo slalom gigante consecutivo, bissando Solden, con il trionfo sulle nevi americane di Mikaela Shiffrin e mandando un importante segnale nella lotta alla sfera di cristallo. Mikaela ha, per davvero, una rivale. La detentrice della coppa ha chiuso terza dietro anche alla neozelandese Alice Robinson che era in testa dopo la prima manche. Prova solo discreta per le azzurre. Brignone paga un errore nella seconda ed è sesta, mentre Bassino, che era in zona podio, è scivolata ed è uscita. Bene Sofia Goggia che con il pettorale trentuno è nona. Delude Vlhova.

La gara: Gut dominante nella seconda

Nella prima manche Alice Robinson, neanche troppo a sorpresa, ha trovato il miglior tempo con 6 centesimi di vantaggio su Sara Hector e 8 su Lara Gut Berhami. Livello alto e tutte le migliori molto vicine. Anche l’Italia c’è con Marta Bassino a 21 centesimi, anche se la piemontese ha pagato un ultimo settore abbastanza lento con 36 centesimi presi dalla leader neozelandese. Marta ha preceduto di poco Mikaela Shiffrin staccata di 23, mentre sesta è una discreta Federica Brignone a 48. Tra le deluse Petra Vlhova, solo ottava a 94 centesimi, dietro anche a Valerie Grenier settima a 54. Bene anche Sofia Goggia, sempre più in confidenza in gigante. Scesa con il 31 la bergamasca si è piazzata quattordicesima a 1”57. Fuori le altre azzurre con Roberta Melesi trentunesima, Elisa Platino trentanovesima assieme ad Asja Zenere, poi Laura Pirovano e Beatrice Sola cinquantesime. Nella seconda poche rimonte dalle retrovie e si arriva a giocare tutto tra le big. Si comporta bene Goggia che risale dalla posizione numero quattordici alla nona, sfruttando un ottimo settimo tempo nella seconda manche e una sciata di nuovo efficace anche tra le porte più strette rispetto alla discesa. Bene in fase di carvatura per Goggia che continua a mostrare progressi. Nella lotta al podio delude Vlhova che chiude solo decima a 1”98, dietro Goggia distanziata di 1”95, mentre in top ten risale Paula Moltzan dalla quindicesima piazza all’ottava, fermata dall’austrai Julia Scheib alla fine settima. Poi le big. Sesta è Brignone che paga un errore a metà seconda manche che le ha fatto perdere otto decimi, altrimenti avrebbe lottato per il podio. Davanti a lei Valeri Grenier quinta a 1”44, preceduta da Sara Hector che è retrocessa dalla seconda alla quarta posizione. Tutto a vantaggio di Shiffrin, capace di risalire dalla quinta alla terza, ma distanziata di 81 centesimi da Gut. Nemmeno Robinson è riuscita a resistere alla risalita dell’elvetica che alla fine ha prevalso con 62 centesimi. Domani lo slalom speciale. 1 Gut 1’53”05 2 Robinson +0.62 3 Shiffrin +0.81 4 Hector +1.06 5 Grenier +1.44 6 Brignone +1.77 7 Scheib +1.84 8 Moltzan +1.90 9 Goggia +1.95 Vlhova +1.98