Sci, Brignone ci prova: “Credo di poter tornare sugli sci in inverno”

Bologna, 19 settembre 2025 – Quattro mesi e mezzo alle Olimpiadi. Sembrano tanti, ma sono pochissimi per chi ancora non è tornato sugli sci dopo il grave infortunio a marzo agli Assoluti. Federica Brignone ancora non sa se potrà partecipare a Milano-Cortina, ma ogni giorno che passa si avvicina il ritorno in pista e per la tigre di La Salle una piccola speranza c’è ancora. Dopo due sfere di cristallo generali, titoli mondiali e coppette di specialità, Fede vorrebbe coronare la sua carriera con una impresa a Cortina, nelle Olimpiadi casalinghe che capitano una sola volta nella vita. Ma oggi la sua marcia di avvicinamento non ha progetti a lungo termine se non lavorare giorno per giorno fino a che non ci sarà una data chiara di ritorno in pista.

Brignone: “Mi sento meglio, possibile tornare sugli sci”

Non c'è molto tempo per Brignone. Agosto di solito è il mese della preparazione vera e propria e lei non ha potuto iniziare il lavoro, a settembre si va in ritiro in Sudamerica per mettere chilometri sugli sci nelle gambe e a ottobre, come di consueto, prima tappa in quel di Solden sul Rettenbach. Insomma, il ritardo è evidente ma per la tigre di La Salle non si tratta solo di tornare sugli sci ma anche di trovare un minimo di condizione fisica per le Olimpiadi. E' corsa contro il tempo, ma c'è un cauto ottimismo: "Mi sento meglio ogni giorno che passa e sto lavorando molto duro per tornare – le sue parole ai canali Fis, come riporta Neveitalia – E' già molto positivo avere una vita normale e per ora sono sempre a Torino per la riabilitazione. E' una strada ancora lunga prima di poter sciare, ma mi avvicino ogni giorno e credo sia possibile riuscirci per questo inverno". Attorno a questa ultima frase si annidano le speranze dei tifosi italiani di poterla vedere sull'Olympia delle Tofane a febbraio in quel di Cortina. Fino a che sarà possibile Brignone ci proverà, ma non a costo di mettere a repentaglio la sua salute. Anche perché c'è stata una seconda operazione che ha rallentato alcuni processi e quello è stato il momento più duro: "Dopo la seconda operazione è stato difficile, era come se avessi perso la strada per far funzionare le cose, ma è stata una decisione necessaria per lavorare al meglio". Per Fede, dunque, due settimane in più di stampelle: "Non volevo rimetterle anche perché ad agosto inizia la preparazione vera per tornare in pista. E' stato difficile". In ogni caso, una piccola grande speranza c'è ancora: "Ora ci credo, anche se so che si tratta di una sfida molto difficile ed esigente". E' corsa contro il tempo.