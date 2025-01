Sci, discesa Wengen: favoriti e orari tv

Bologna, 17 gennaio 2025 – Weekend di grandi discese libere, di grandi località sciistiche, di grande spettacolo a oltre cento orari. Non solo Cortina d’Ampezzo, ma anche Wengen, con il Lauberhorn a svettare sullo sfondo e l’Hundschopf a creare fotografie mitiche per gli appassionati. Archiviato il super g di venerdì, successo di Von Allmen, con Paris quinto e Casse sesto, è tempo della discesa libera, una delle più attese dell’anno assieme a Kitzbuhel. Un sabato leggendario dove gli svizzeri sognano un altro successo casalingo, ma con italiani, canadesi e austriaci pronti a dare battaglia. Spettacolo assicurato, da mettersi comodi sul divano e godere dei migliori uomini jet al mondo. Paris e Casse a caccia di gloria su una pista dove spesso sono andati bene.

La situazione e i favoriti

Dopo tre discese disputate su nove in calendario, comanda Marco Odermatt con 225 punti, davanti ai 163 di Franjo Von Allmen e i 142 di Justin Murisier. Il poker svizzero, a testimoniare l’evidente superiorità, è completato da Alexis Monney con 120 punti. Italiani indietro con Casse decimo a 73 punti e Paris ventottesimo con 18. I favoriti, dunque, sono gli svizzeri. Odermatt ha trovato in Von Allmen un avversario temibile e sono loro due i principali candidati alla vittoria, seguiti da un ritrovato Vincent Kriechmayr, secondo in super g, e da un Cameron Alexander sempre competitivo. Attenzione a Paris e Casse, in passato protagonisti a Wengen. Domme ha fatto un secondo nel 2020 e due terzi posti nel 2022 e nel 2024, mentre Casse ha chiuso terzo nel 2023. Il super g ha messo in mostra buoni segnali da parte di entrambi. Outsider Murisier, Monney e Allegre.

I pettorali di partenza

1 Miha Hrobat 2 Stefan Rogentin 3 Florian Schieder 4 Stefan Babinsky 5 Otmar Striedinger 6 Dominik Paris 7 Cameron Alexander 8 Vincent Kriechmayr 9 Justin Murisier 10 Nils Allegre 11 Ryan Cochran Siegle 12 Franjo Von Allmen 13 Marco Odermatt 14 Bryce Bennett 15 Mattia Casse 16 James Crawford 17 Maxence Muzaton 18 Blaise Giezendanner 19 Marco Kohler 20 Alexis Monney 21 Adrien Theaux 22 Brodie Seger 23 Adrian Smiseth Sejersted 24 Nils Alphand 25 Sam Morse 26 Christof Innerhofer 27 Romed Baumann 28 Martin Cater 29 Stefan Eichberger 30 Daniel Hemetsberger

Dove vederla in tv

La discesa libera di Wengen si disputa sabato 18 gennaio con orario di partenza alle 12.30 e con doppia diretta tv. Live in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 2, canale 211 di Sky, e in streaming su Discovery Plus e Dazn. Telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni.