Sci, gigante Adelboden: favoriti e orari tv

Bologna, 11 gennaio 2025 – Neve e nebbia ad Adelboden, ma per il gigante di domenica le previsioni dovrebbero essere in miglioramento e consentire anche una visibilità migliore per gli spettatori da casa (in slalom si è visto poco nella seconda). Clement Noel ha posto il sigillo tra i pali stretti su Braathen e Kristoffersen, ma davanti al pubblico di casa tornerà in gara anche Marco Odermatt, nel suo amato gigante. Lo svizzero vuole di nuovo allungare in classifica generale e tenersi stretto il pettorale rosso di leader di specialità. Il norvegese Kristoffersen, infatti, si è avvicinato e ora ha 574 punti contro i 630 dell’elvetico, mentre tra i pali larghi, dopo quattro gare, comanda Odermatt con 200 punti, uno in più del rivale. Tutto in gioco, dunque, e i due si sfideranno in maniera diretta nel gigante, l’unica disciplina dove possono incontrarsi dato che Kristoffersen non fa velocità e Odermatt non fa slalom. La gara di Adelboden diventa oltremodo importante per il futuro della Coppa del mondo, che finalmente ha di nuovo un duello per cui appassionarsi.

I favoriti

La pista di Adelboden è una delle più spettacolari, soprattutto il muro finale con la tribuna sullo sfondo e un tifo indiavolato, quasi da stadio. Odermatt sa come si vince in casa e si candida a essere il principale favorito, ma Kristoffersen è in ripresa ed è pronto a insidiarlo, così come Lucas Braathen che ha sfiorato la vittoria in slalom. In casa elvetica saranno da attenzione anche Loic Meillard e Thomas Tumler, mentre tra i norge Atle Lie McGrath può sempre essere pericoloso. Outsider gli austriaci con Feller e Feurstein, a cui si aggiungono il croato Zubcic e lo sloveno Kranjec. In casa Italia la squadra è composta da Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Simon Talacci e Alex Vinatzer.

I pettorali di partenza

1 Loic Meillard 2 Atle Lie McGrath 3 Henrik Kristoffersen 4 Marco Odermatt 5 Filip Zubcic 6 Zan Kranjec 7 Alexander Steen Olsen 8 Marco Schwarz 9 Stefan Brennsteiner 10 Luca De Aliprandini 11Thomas Tumler 12 Joan Verdu 13 Alex Vinatzer 14 River Radamus 15 Timon Haugan

Dove vederlo in tv

Lo slalom gigante di Adelboden si disputa domenica 12 gennaio con prima manche alle 10.30 e seconda manche alle 13.30. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni. In streaming su Discovery Plus e Dazn. Diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. In streaming su Raiplay. Leggi anche - Sci, storico trionfo di Brignone in discesa libera