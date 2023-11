Sci, gigante Killington: favorite e orari tv

Killington, 24 novembre 2023 - Dopo la raffica di cancellazioni dello Speed Opening, per il secondo anno di fila è saltato sia quello maschile che quello femminile, la Coppa del Mondo apre la sua tournée in Nord America con la tappa di Killington negli Stati Uniti dove si terranno un gigante sabato 25 novembre e uno slalom domenica 26. Il weekend si apre dunque tra le porte larghe dove l’Italia ha maggiori chance grazie a Federica Brignone e Marta Bassino, ma in gara ci sarà anche Sofia Goggia. Per il momento la classifica di Coppa del Mondo è totalmente interlocutoria con tre gare tecniche disputate, un gigante e due slalom, e nessuna veloce con appunto le due discese libere di Cervinia cancellate. In testa c’è già Mikaela Shiffrin con 190 punti, seguita da Petra Vlhova con 160 e Sara Hector con 145, mentre al quarto posto c’è Lena Duerr, che ha beneficiato di due podi negli slalom di Levi, con 140. Per trovare la prima italiana bisogna scendere a Federica Brignone nona con 80 punti, ma al suo attivo solo una gara, cioè il gigante di apertura a Solden, e Marta Bassino, anche lei con una gara, è quindicesima con 45. Insomma, tutto ancora in divenire, soprattutto quando arriveranno anche le discipline di velocità più affini a Sofia Goggia che ha come obiettivi principali discesa libera, a caccia della coppa di specialità, e supergigante, dove può affinare la sciata per tornare competitiva, ma la bergamasca si cimenterà parecchio anche in gigante per capire i suoi progressi e, chissà, poter rimanere in scia a Shiffrin per la Coppa del Mondo generale.

Le favorite

Il primo gigante della stagione, in quel di Solden a fine ottobre, ha visto la vittoria di Lara Gut per pochi centesimi su Federica Brignone, mentre la slovacca Petra Vlhova, che in seguito ha vinto uno dei due slalom di Levi, si è piazzata terza. Sicuramente queste tre saranno ancora nel lotto delle favorite, ma andrà aggiunta la solita Mikaela Shiffrin, che è partita un po’ a rilento con il quinto posto di Solden, anche se poi ha piazzato il successo nel secondo slalom di Levi grazie all’errore di Vlhova. Sarà anche lei della partita, soprattutto giocando in casa. Il duello tra le due prosegue e la slovacca vuole dimenticare l’errore finlandese: “Devi accettare le conseguenze di un errore: lo sport è bello, ma può anche essere doloroso - le parole di Vlhova - Le cose non si conquistano facilmente, sicuramente ero triste quel giorno ma ora non penso più al passato. L’obiettivo è mostrare lo stesso livello di prestazione anche a Killington. Sono fiduciosa, ancora di più dopo Levi e penso che stiamo andando nella direzione giusta”. Non solo Shiffrin e Vlhova. Attenzione anche alla potente Sara Hector dalla Svezia, sempre temibile in gigante. In casa Italia ci proverà ovviamente pure Marta Bassino, quinta a Solden, ma con buone sensazioni nella sciata. Tra le outsider andranno considerate la norvegese Mina Fuerst Holtmann, la canadese Valerie Grenier, la pericolosa neozelandese Alice Robinson e l’altra padrona di casa Paula Moltzan. Attenzione anche alle austriache Franziska Gritsch e Stephanie Brunner, in una compagine arricchita in slalom da una ritrovata Liensberger. Tra le italiane sarà presente anche Sofia Goggia che non ha potuto fare punti pesanti nello Speed Opening ma con l’intenzione di migliorare la sua sciata in gigante dopo il discreto debutto a Solden dove ha chiuso sedicesima. Anche Asja Zenere può provare a strappare importanti punti di Coppa del Mondo.

Le italiane

Dopo il giorno di mercoledì senza allenamento a causa di un’intensa nevicata che ha impedito di mettere gli sci, le protagoniste del secondo gigante stagionale di Coppa del mondo femminile, in programma sabato 25 novembre sulla pista statunitense di Killington, hanno svolto una seduta piena nella giornata di giovedì, mentre venerdì hanno potuto svolgere i consueti due giri di sciata sul tracciato di gara. Per l’Italia saranno al via Roberta Melesi, Laura Pirovano, Marta Bassino, Asja Zenere, Elisa Platino, Sofia Goggia, Beatrice Sola e Federica Brignone. Marta Bassino (vincitrice nel Vermont nel 2019 e seconda nel 2022), ha parlato così alla vigilia della gara: “Siamo di fronte al tipico meteo di Killington con nebbiolina e vento, ma neve e fondo sono belli. Personalmente il fatto di avere saltato le gare di Cervinia alla luce di quanto è accaduto dal punto di vista meteorologico mi ha evitato di accumulare stress, ma soprattutto avevo bisogno dei sei giorni di allenamento svolti in Svezia per mettermi con calma ad allenarmi, e sono riuscita a ritrovare un po’ di fiducia in più che mi è mancata nella gara iniziale di Soelden”. Federica Brignone ha invece vinto nel 2018 ed è stata seconda dietro Bassino nel 2019: “La pista di Killington è tutta in pendenza e varia, perciò c’è da spingere parecchio. Le velocità sono alte, purtroppo abbiamo perso qualche giorno di allenamento che mi avrebbe aiutato a trovare il ritmo voluto, non sento le sensazioni che vorrei ma le gare ti regalano sempre un’adrenalina diversa”.

Orari e dove vederlo in tv

La gara è fissata per il tardo pomeriggio ora italiana. La prima manche sarà alle ore 16, la seconda alle ore 19 di sabato 25 novembre. Ci sarà come sempre la doppia diretta per la Coppa del Mondo di sci che godrà di copertura sia sui canali Eurosport che sui canali Rai. Live a pagamento della prima manche su Eurosport 2, canale 211 di Sky, mentre la seconda sarà sul canale 1, cioè il 210. In streaming su Discovery Plus. Diretta Rai su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre. In streaming su Raiplay.