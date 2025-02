Sci, gigante Sestriere, Brignone con l’influenza: favorite e orari tv

Bologna, 20 febbraio 2025 – Riparte la caccia alla Coppa del mondo per Federica Brignone, ma con un intoppo: l’influenza. La campionessa valdostana ha vissuto quattro giorni ai box senza allenarsi e anche oggi ha postato una foto Instagram con l’aerosol, segno che i postumi sono ancora attivi.

Ma la ‘tigre di La Salle’ non si dà per vinta e darà il massimo al Sestriere dove venerdì partirà il weekend italiano di Coppa del mondo con due giganti, si recupera Mont Tremblant, e uno slalom. Un peccato per Fede non essere al meglio in una tappa in cui avrebbe la possibilità di allungare in classifica generale. Agguerrite, ovviamente, le avversarie, ma anche Bassino e Goggia vogliono un risultato di prestigio.

Le sciatrici favorite

Partiamo dalle classifiche. In quella di specialità, dopo cinque gare su nove, comanda Alice Robinson con 300 punti, davanti a Sara Hector con 296 e Federica Brignone con 200. Particolare la stagione della valdostanta tra le porte larghe: o ha vinto o è uscita. Tre gli zero in Coppa del mondo, mentre sono state due le vittorie, più quella ancora più prestigiosa ai mondiali di Saalbach: Fede sarebbe favoritissime ma l’influenza l’ha debilitata e farà il possibile. Nella classifica generale comanda proprio Fede con 799 punti, con Lara Gut Behrami distanziata di 70 punti e Camille Rast staccata di 192. Tutto aperto. Per quanto riguarda le favorite, con Brignone influenzata, partiamo allora da Robinson e Hector, ma attenzione a Gut Behrami e Ljutic, che vuole riscattare un mondiale opaco, senza dimenticare Shiffrin, di rientro in gigante, Moltzan e Stjernesund. Outsider Scheib, Hurt, Bassino, Rast e Colturi. In gara per l’Italia c’è anche Sofia Goggia, spesso positiva in gigante e a caccia di un podio che le manca da tempo. A completare la squadra italiana ci saranno anche Zenere, Platino, Ghisalberti, Della Mea, Melesi, Mathiou, Guerinoni e Collomb.

I pettorali di partenza

1 Paula Moltzan 2 Federica Brignone 3 Lara Gut Behrami 4 Zrinka Ljutic 5 Alice Robinson 6 Sara Hector 7 Thea Louise Stjernesund 8 Mikaela Shiffrin 9 A J Hurt 10 Marta Bassino 11 Julia Scheib 12 Nina O Brien 13 Lara Colturi 14 Camille Rast 15 Valerie Grenier 16 Sofia Goggia

Dove vederlo in tv

Il primo dei due giganti del Sestriere, valevole per la Coppa del mondo di sci alpino, si disputa venerdì 21 febbraio con prima manche alle 10.30 e seconda manche alle 13.30. Diretta in chiaro su Rai Due, in streaming su Raiplay, con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Discovery Plus, Dazn e Sky Go, con telecronaca di Gianmario Bonzi e Camilla Alfieri.