Sci, Goggia tenta il colpo a Cervinia: favorite e orari tv

Bologna, 17 novembre 2023 - Si spera nella clemenza del meteo per poter mettere in scena la prima discesa dello Speed Opening di Coppa del Mondo a Zermatt-Cervinia. Cancellate tutte le gare dell’anno scorso e quelle maschili di una settimana fa, sabato 18 e domenica 19 dovrebbe toccare alle ragazze, ma il meteo fa le bizze a Zermatt e infatti delle tre prove in programma ne è stata disputata solo una. Vento e neve imperversano sulla Gran Becca anche se per sabato sembra previsto uno spiraglio di buon tempo. La prima e unica prova è stata poco indicativa con tante atlete a controllare le linee e le traiettorie e condizioni che miglioravano con il passare delle atlete, ma di sicuro Sofia Goggia, Ilka Stuhec, Lara Gut e Corinne Suter sono le quattro favorite della contesa. Attenzione però ad un folto lotto di outsider da tenere in considerazione, soprattutto le austriache e le norvegesi.

Goggia a caccia di una nuova coppa

Pettorale numero 12 per Sofia Goggia nella discesa libera di sabato 18 novembre sulla Gran Becca. Dopo il sesto tempo nella prova di giovedì, con ampio margine di miglioramento nella prima parte, la bergamasca cercherà il successo nella prima libera stagionale, con l’intento di vincere la sua quinta coppa di specialità. A contrastarla sicuramente Lara Gut, vincitrice del gigante di Solden, che scenderà con il pettorale numero otto, appena prima della connazionale Corinne Suter, da sempre rivale di Sofia in discesa. Per quanto riguarda altre possibili protagoniste, ovviamente citiamo Elena Curtoni che scenderà con il dieci, senza dimenticare Nina Ortlieb con il 7, Mirjam Puchner con l’11 e Ilka Stuhec con il 13. Attenzione alle outsider, la tedesca Kira Weidle è sempre pericolosa così come Cornelia Huetter, la norvegese Raghnild Mowinckel, la connazionale Kajsa Lie e le americane Breezy Johsnon e Isabella Wright. Occhio anche a Christina Ager prima in prova giovedì. Le altre azzurre sono le sorelle Delago, Federica Brignone, Monica Zanoner, Vicky Bernardi, all’esordio assoluto in Coppa del Mondo, e Caroline Pichler.

Dove vederla in tv

La prima discesa libera dello Speed Opening è in programma sabato 18 novembre alle ore 11.45 sulla pista Gran Becca. Si tratta della prima gara transfrontaliera della storia con partenza sul ghiacciaio dal lato svizzero in località Zermatt e arrivo a Laghi Cime Bianche sul versante italiano a Cervinia. Si spera nella prima disputa della storia date le cancellazioni di tutte e quattro le discese del 2022 e delle due maschili del 2023. Prevista la doppia diretta tv. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Discovery Plus. Diretta in chiaro su Rai Due, con live streaming su Raiplay.