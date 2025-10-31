Sci, Goggia sull’infortunio di Bassino: “L’ho sentita chiedere aiuto in radio”

Bologna, 31 ottobre 2025 – La nazionale delle tre punte è oggi ridotta a una sola. E’ Sofia Goggia, che in questi mesi di assenza di Federica Brignone e Marta Bassino, dovrà sorreggere le sorti della valanga rosa in Coppa del mondo, in attesa che alle spalle nasca e cresca una nuova forte generazione vincente. Una disdetta. Se l’assenza di Federica Brignone era certa in queste prime fasi dopo la caduta a marzo scorso agli Assoluti, quella di Marta Bassino no, anzi la cuneese era chiamata a un'annata di rilancio con cambio di allenatore e materiali. Invece, la sfortuna l’ha investita duramente privandola dell’intera stagione 2025/2026 e anche delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Un infortunio, quello di Marta, che ha colpito da vicino anche Sofia che in quei frangenti era sulle stesse nevi per una sessione di allenamento.

Goggia: “L’ho sentita chiedere aiuto alla radio”

Per Sofia Goggia, dopo l’uscita nel gigante di Solden, ancora lavoro in vista delle prossime tappe quando, archiviati gli slalom di novembre, si passerà alle sue discipline. Proprio in allenamento Goggia ha avuto la notizia dell’infortunio di Marta Bassino, che era con lei nella stessa località. Ma dalla radio, non dal vivo. Il racconto della stessa Goggia a Massimiliano Ossini in una intervista per Unomattina, come riporta Neveitalia: “E’ stato un dispiacere immenso, ci stavamo allenando assieme in Val Senales e al secondo giro Marta è caduta. Io l’ho sentita via radio chiedere aiuto perché aveva capito di essersi fatta male”. Delle tre regine della nazionale, dunque, per ora ne è rimasta una. Per Fede Brignone i tempi di ritorno in gara sono ancora incerti, ma per Goggia c'è margine di vederla alle Olimpiadi ci sarà: “Per Federica non sappiamo ancora niente, ma per lei non è sfumata la possibilità di essere a Cortina”. Meglio pensare alle gare. Dopo Solden, il programma prevede il 15 lo slalom di Levi e il 23 quello di Gurgl, così il ritorno in gara di Goggia sarà a Copper Mountain il 29 novembre in slalom gigante. Intanto, una notizia anche dallo short track. Nell’anno olimpico ha deciso di ritirarsi Tommaso Dotti, colonna portante della staffetta maschile con il bronzo mondiale nel 2021 e l’argento a Seul nel 2023. Purtroppo, l’infortunio di due anni fa con la frattura di tibia e perone ha compromesso la carriera del trentaduenne: “Non sono mai tornato quello di prima, ma ho sempre ricevuto grande fiducia – il suo messaggio social – A tre mesi dalle Olimpiadi mi ritiro e lo faccio con grande orgoglio e sapendo di aver fatto tutto il possibile per rientrare. Voglio ringraziare la federazione e il mio gruppo sportivo delle Fiamme Oro per aver avuto fiducia in me. Ho vissuto quello che desideravo da bambino”.

Leggi anche - Nba, Spurs da record: cinque vittorie in fila