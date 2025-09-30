Sci, Goggia su Brignone: “So quanto sia grave l’infortunio, può tornare a buon livello"

Bologna, 30 settembre 2025 – Una corsa contro il tempo per Milano-Cortina. Mancano circa tre mesi alle Olimpiadi Invernali italiane e Federica Brignone sta tentando il recupero. Passato il momento peggiore con la seconda operazione a luglio, la tigre di La Salle sta ora iniziando a mettere in moto il fisico, con le prime corsette vere e reali. E’ un inizio dopo il grave infortunio agli Assoluti. Una data di rientro in pista, anche per gli allenamenti, non c’è, figuriamoci per una gara vera e propria, ma l’obiettivo di Fede, che sia a Cortina o no, è quello di tornare. Il problema, sollevato da lei stessa, è sulla mobilità della gamba: non sarà più quella di prima, soprattutto in termini di flessione. ‘Mi sono creata un guaio, la piena flessione del ginocchio non la recupererò. Serve pazienza’, ha dichiarato recentemente. Di infortuni ha enorme esperienza anche Sofia Goggia, una che ha dovuto combattere contro la sfortuna anche se non le è mai capitato nulla di così grave. Nonostante una modifica al proprio corpo c’è margine per tornare ad alti livelli.

Goggia: “Non piego più la caviglia come prima. Fede può tornare”

Sofia Goggia ha dovuto recuperare da infortuni seri, a volte anche in poco tempo, come prima delle Olimpiadi 2022 dove poi prese un argento, ha visto il suo corpo modificarsi, come la sua dinamica in pista, ha modellato se stessa. Adattamento. Non ha mai avuto incidenti gravi in maniera estrema come quello di Fede Brignone, ma è convinta che pure la collega possa tornare forte come un tempo. La tigre teme che la flessione del suo ginocchio non sarà più la solita, un problema per una sciatrice professionista, ma pure Sofia ci è passata e sa come si fa. Così Goggia alla Domenica Sportiva: "So bene quanto sia grave il suo infortunio, ma anche io non sono più quella di prima. Non chiedetemi di accovacciarmi perché mi farebbero male le ginocchia e anche la caviglia non la piego più come prima. Indipendentemente da questo si può esprimere un livello di sci alla pari". Insomma, servirà pazienza, qualche adattamento fisico, ma c'è margine per tornare competitivi. E se da un lato Brignone spera in un recupero, dall'altro Sofia vuole raggiungere continuità di prestazione su tutte e tre le discipline per arrivare a Milano-Cortina il più in forma possibile: "L'obiettivo dell'inverno è essere costante su tutte e tre le discipline in ogni weekend di Coppa del mondo", ancora Sofia. Goggia, dunque, non focalizzata sulle Olimpiadi ma prima sulla Coppa del mondo per trovare via via condizione pensando gara per gara. Il resto lo dirà la pista, come sempre. Il via tra meno di quattro settimane sul Rettenbach per i tradizionali giganti di Solden in Austria. Manca poco.