Sci, Hirscher pronto a tornare in pista: “Conto i giorni che mancano”

Bologna, 20 agosto 2025 – Due ori olimpici, sette ori mondiali, otto Coppe del mondo generali, eppure ancora tanta voglia di gareggiare. Marcel Hirscher ha dominato lo sci per tanti anni, prima dell’avvento di Marco Odermatt, e nel 2024 ha deciso di tornare in gara dopo cinque anni di stop, ma un infortunio a dicembre lo ha quasi subito tolto di mezzo dopo le prime incoraggianti prestazioni. Crociato del ginocchio sinistro andato e lungo stop fino ad agosto. L’incidente è accaduto a Reiteralm il 2 dicembre e nove mesi dopo Hirscher punta a tornare sugli sci. Non ha mollato l’asso austriaco, oggi naturalizzato olandese, il quale continua nella sua doppia veste di imprenditore (è lui il capo della marca di sci Van Deer) e atleta. L’obiettivo è tornare sugli sci per preparare la nuova stagione.

Hirscher: “Conto i giorni che mancano”

Trentasei anni, ma una voglia intatta di rimanere sulla neve, il suo habitat, senza pressioni, senza l'urgenza di dover vincere un oro olimpico. Si potrebbe trattare davvero solo di passione. Marcel Hirscher non vuole mollare e il suo scopo, dopo mesi dall'infortunio al crociato, è tornare sugli sci. La missione è riuscire a farlo a settembre, nel pieno della preparazione estiva verso la nuova stagione agonistica: "La riabilitazione è andata molto bene – le parole di Hirscher sul suo blog – Non ci sono stati dolori e ogni controllo medico è andato bene. Posso allenarmi senza problemi. Il mio stato di forma attuale mi soddisfa e abbiamo deciso di dare al ginocchio nove mesi di guarigione. Non abbiamo forzato i tempi". Insomma, Hirscher è pronto, si sente pronto, non vede l'ora di calcare la neve. Il conto alla rovescia è partito, il mese adatto è quello di settembre e per Hirscher non sarà solo un test personale ma anche per i suoi sci. I Van Deer puntano a migliorare sempre più e anche durante l'estate i materiali sono stati testati per arrivare pronti a ottobre quando partirà la stagione 2025/2026, che avrà poi il punto più alto con le Olimpiadi di Milano-Cortina. Hirscher è lì che aspetta il grande giorno: "La pazienza è stata messa a dura prova, soprattutto ora che vedo gli altri sciare, e conto i giorni che mancano al ritorno sulla neve. Il piano resta quello di sciare a settembre e da lì faremo i successivi passi", ancora Marcel. Senza tralasciare i materiali: "Li abbiamo sviluppati fuori stagione e non vedo l'ora di testarli in pista". Come detto, il via ufficiale sarà da tradizione a Solden il 26 ottobre, poi gli slalom di Levi e Gurgl a fine novembre prima della trasferta Usa di dicembre tra Copper Mountain e Beaver Creek.