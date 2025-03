Sci in tv: orari e dove vedere la discesa libera di Kvitfjell. I favoriti

Bologna, 6 marzo 2025 – Non c’è solo Federica Brignone in azione nel weekend, appuntamento sabato 8 marzo a Are in gigante, ma anche il circuito maschile che propone una tappa esclusivamente dedicata alle discipline veloci. A Kvitfjell due discese libere, una in recupero di Garmisch, e un supergigante. Si parte venerdì 7 marzo con la prima libera che vedrà l’Italia priva di una delle sue carte principali. Mancherà infatti Mattia Casse che è caduto nella prima prova cronometrata di mercoledì e si è fratturato in maniera scomposta il gomito. Il peso della nazionale azzurra sarà dunque sul solito Dominik Paris, che dovrà combattere con il fortissimo squadrone elvetico.

La situazione e i favoriti

Dopo sei discese libere disputate su nove in testa c’è, manco a dirlo, Marco Odermatt, che comanda con 445 punti davanti al connazionale Von Allmen a quota 372 e al terzo svizzero Alexis Monney a 260. Il primo non elvetico è Miha Hrobat quarto con 246 punti, poi James Crawford a 233. Il primo azzurro è Dominik Paris dodicesimo a 122. Per quanto riguarda la prima e unica prova, dato che per vento forte è stata cancellata la seconda, c’è stato il miglior tempo di Miha Hrobat con 5 centesimi su Dominik Paris e 33 su Franjo Von Allmen, poi a seguire Alexis Monney, Ryan Cochran Siegle e Maxence Muzaton. Più nascosto Marco Odermatt solo undicesimo a 59 centesimi. Per quanto riguarda i favoriti, bisogna rimanere in casa Svizzera con il terzetto Odermatt, Von Allmen e Monney che potrebbe monopolizzare il podio, ma lo sloveno Hrobat è pericoloso e pure Paris si trova bene a Kvitfjell. Sulla pista norvegese, infatti, Domme ha vinto tre volte in carriera (ultima nel 2022) ma viene da un brutto diciottesimo posto di un anno fa. Tra gli outsider Muzaton e Cochran Siegle.

I pettorali di partenza

1 Daniel Hemetsberger 2 Stefan Babinsky 3 Elian Lehto 4 Stefan Rogentin 5 Ryan Cochran Siegle 6 Miha Hrobat 7 James Crawford 8 Franjo Von Allmen 9 Marco Odermatt 10 Dominik Paris 11 Alexis Monney 12 Nils Allegre 13 Bryce Bennett 14 Justin Murisier 15 Vincent Kriechmayr 16 Stefan Eichberger 17 Maxence Muzaton 18 Florian Schieder 19 Lars Roesti 20 Adrian Smiseth Sejersted 21 Adrien Theaux 22 Jared Goldberg 23 Otmar Striedinger 24 Christof Innerhofer 25 Brodie Seger 26 Romed Baumann 27 Martin Cater 28 Marco Kohler 29 Matthieu Bailet 30 Sam Morse

Dove vederla in tv

La discesa libera di Kvitfjell si disputa venerdì 7 marzo con orario di partenza alle 10.30 e doppia diretta tv. Live in chiaro su Rai Due, in streaming su Raiplay, con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. Diretta a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Discovery Plus, Dazn e Sky Go, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni. Leggi anche - Sci, tegola Casse: frattura scomposta del gomito