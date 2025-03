Sci in tv: orari e gare della settimana. Brignone ad Are, uomini a Kvitfjell

Bologna, 3 marzo 2025 – Trentacinque vittorie in carriera, ottanta podi. Federica Brignone continua il suo momento magico con il trionfo in super g a Kvitfjell che le ha permesso di consolidare il suo vantaggio in classifica generale su Lara Gut Behrami, seconda in Norvegia. In generale una domenica da ricordare per l’Italia con il ritorno di Sofia Goggia, terza a 9 centesimi dalla tigre di La Salle e al suo sessantesimo podio della carriera. Insomma, la valanga rosa continua ad andare forte, con le sue veterane e in un ciclo d’oro che spera di avere un coronamento alle Olimpiadi di Milano Cortina in agenda tra un anno. Prima, però, c’è la caccia di Fede alla sua seconda Coppa del mondo generale e oggi il vantaggio è decisamente buono. Brignone comanda infatti con 1194 punti davanti ai 943 di Lara Gut Behrami a nove gare dalla fine. Anche Goggia può cercare di stabilire il suo record personale di punti essendo oggi terza a 771. La volata proseguirà nel weekend in Svezia a Are con un gigante, entrambe saranno in gara, e uno slalom. Intanto, Fede si gode il successo norvegese: “E’ stata la ciliegina sulla torta di un buon weekend, ma ora devo continuare su questo ritmo e sciare forte a Are perché le avversarie sono toste. La situazione in classifica non è male ma non è ancora tempo di fare i conti”. Sulla pista svedese Brignone in gigante ha uno storico positivo avendo vinto un anno fa e ottenuto un secondo posto nel 2023. Poi, i maschi, che tornano in velocità. Protagonista sarà sempre Kvitfjell, che dopo aver ospitato le ragazze vedrà di scena il circuito maschile con due discese, ci sarà anche un recupero della libera cancellata a Garmisch, e un superG.

Il programma e gli orari tv

Il fine settimana parte venerdì 7 marzo a Kvitfjell con il recupero della discesa libera maschile cancellata a Garmisch, poi sabato seconda discesa e domenica chiusura con il super g. Per l’Italia occhi puntati su Paris e Casse. Fede Brignone, invece, sarà in gara solo sabato 8 marzo con il gigante di Are, mentre non farà lo slalom di domenica 9 marzo. Le gare maschili sono inserite in programmazione su Raidue, mentre quelle femminili su Raisport. A pagamento, come di consueto, c’è Eurosport. Ven. 07/03/25 – Coppa del mondo – DH maschile Kvitfjell (Nor) – ore 10.30, diretta tv Raidue ed Eurosport Sab. 08/03/25 – Coppa del mondo – GS femminile Are (Sve) – ore 09.30 e 12.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport Sab. 08/03/25 – Coppa del mondo – DH maschile Kvitfjell (Nor) – ore 10.30, diretta tv Raidue ed Eurosport Dom. 09/03/25 – Coppa del mondo – SL femminile Are (Sve) – ore 09.30 e 12.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport Dom. 09/03/25 – Coppa del mondo – SG maschile Kvitfjell (Nor) – ore 10.30, diretta tv Raidue ed Eurosport. Leggi anche - Sci, Brignone in trionfo a Kvitfjell su Gut Behrami e Goggia