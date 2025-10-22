Sci, la maledizione degli infortuni prima delle Olimpiadi: Brignone, Rossetti e ora Bassino. Nazionale femminile falcidiata

Roma, 22 ottobre 2025 – È iniziata nel peggiore dei modi la stagione olimpica per la nazionale femminile di sci alpino. A pochi giorni dal via ufficiale della Coppa del Mondo, con i tradizionali giganti di Sölden, il gruppo azzurro si ritrova decimato, colpito da una serie di infortuni gravi che hanno messo fuori gioco tre delle sue protagoniste. L’ultimo, in ordine di tempo, è quello di Marta Bassino, che ha subito una frattura del piatto tibiale della gamba sinistra durante un allenamento in Val Senales.

Una caduta in apparenza banale, su un tratto pianeggiante, ma dalle conseguenze pesanti: la campionessa piemontese sarà operata a Milano e la sua assenza per buona parte della stagione sembra ormai certa. Una tegola durissima per Bassino, ma anche per tutta la squadra azzurra, che nell’anno che porta ai Giochi Olimpici in casa — Milano-Cortina 2026 — sperava di contare su un terzetto di riferimento formato da Sofia Goggia, Federica Brignone e Marta Bassino. Con Goggia, come spesso accade, chiamata a fare l’equilibrista tra talento e rischio, e Brignone e Bassino, entrambe out per infortunio, il peso tecnico e psicologico della squadra si è sbilanciato pericolosamente. Il primo colpo al cuore è arrivato già la scorsa primavera, quando Federica Brignone è caduta durante i Campionati italiani assoluti in Val di Fassa. Un impatto durissimo con la neve dopo aver agganciato una porta: frattura scomposta di tibia, perone, lesione ai legamenti mediali e rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro. Brignone è stata operata con successo a Milano, ma la strada verso il recupero è lunga. A oggi, non è ancora tornata sugli sci, mentre le compagne stanno completando la preparazione in vista dell’inverno. La 33enne valdostana non ha mai nascosto il desiderio di esserci per l’appuntamento olimpico del 2026, e in recenti interviste ha parlato con ottimismo del proprio percorso: “Giorno dopo giorno riesco a vedere più vicina la possibilità di tornare”.

Ma la realtà dice che il tempo stringe. A completare questo inquietante quadro di infortuni è il caso di Marta Rossetti, slalomista bresciana del 1999, che a metà ottobre — sempre in Val Senales — ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore e la lesione del menisco mediale del ginocchio destro. La diagnosi è arrivata a pochi giorni dal debutto stagionale e ha di fatto cancellato la sua annata prima ancora di iniziare. Un colpo durissimo per l’atleta, che aveva già affrontato in passato lo stesso tipo di infortunio all’altro ginocchio. L’intervento chirurgico è previsto a breve, ma anche per lei l’obiettivo Milano-Cortina si complica terribilmente.

Tre assenze pesantissime, tre nomi che rappresentavano — per esperienza, risultati o potenziale — il cuore della squadra femminile. A oggi, l’Italia dello sci alpino rischia di presentarsi alla prima bandiera rossa di stagione con una formazione dimezzata, obbligata a rimescolare i piani tecnici, ad affidarsi a nomi meno rodati o ancora in fase di crescita. Il tutto in un contesto in cui la pressione, anche mediatica, è inevitabilmente aumentata: mai come stavolta l’asticella è alta, mai come stavolta si guarda a un quadriennio che si concluderà sulle nevi di casa.

Il rischio concreto è che le tre punte attese ai nastri di partenza del 2026 si riducano a una sola: Goggia, con tutta la sua incrollabile determinazione, sarà chiamata a reggere un peso enorme, dentro e fuori le piste. Ma neanche lei è nuova agli infortuni e la stagione è lunga, incerta, imprevedibile. Per la FISI e lo staff tecnico è un momento da gestire con lucidità: serviranno scelte coraggiose, attenzione massima alla salute delle atlete, capacità di valorizzare il gruppo che resta. Perché anche se le protagoniste di oggi sono costrette a fermarsi, il percorso verso Milano-Cortina 2026 continua. E la speranza è che, nonostante tutto, queste cadute non segnino la fine di un ciclo, ma il punto di partenza di una nuova rincorsa. Magari proprio verso il podio olimpico.