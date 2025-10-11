Acquista il giornale
Sci, Kriechmayr attacca sulla sicurezza: “Le federazioni facciano meglio”

L’asso austriaco chiede un sensibile miglioramento sulla sicurezza dopo l’incidente mortale di Matteo Franzoso a La Parva. Serve il lavoro delle federazioni e della Fis: le nazioni più importanti si uniscano

di MANUEL MINGUZZI
11 ottobre 2025
Vincent Kriechmayr chiede maggiore sicurezza dopo la morte di Matteo Franzoso

Bologna, 11 ottobre 2025 – Lo sci alpino è uno sport pericoloso, soprattutto nelle discipline veloci, ma qualcosa in termini di sicurezza è necessario fare dopo la tragedia che ha colpito Matteo Franzoso. Se in gara, durante la stagione del massimo circuito, le condizioni di sicurezza sono massime con reti, protezioni e tutto ciò che serve per preservare gli atleti dalle barriere esterne, in Cile, dove le squadre si allenano in estate, evidentemente non tutto funziona a dovere. Ad aprire uno squarcio sulle condizioni di sicurezza non in gara è stato l’incidente mortale di Matteo Franzoso a La Parva, deceduto a causa di un trauma cranico in seguito a una caduta e una collisione con una barriera di legno. Interventi, dunque, non più rinviabili anche se tardivi dato che spesso ci si accorge che qualcosa non va quando qualcuno passa a miglior vita. Della situazione ha parlato in maniera chiara e netta un asso della velocità come Vincent Kriechmayr.  

Le federazioni si uniscano: non posso pensare a un problema economico

Un intervento strutturale, massiccio, coordinato dalle federazioni e dalla Fis per migliorare le condizioni di sicurezza anche in allenamento, dove le velocità sono le stesse delle gare ma gli standard inferiori. Forse a causa di questo ci ha lasciato la vita Matteo Fransozo e Vincent Kriechmayr ha chiesto uno sforzo comune e collettivo: “So di praticare uno sport con un certo rischio – le sue parole ai media austriaci come riportato da Neveitalia – So che i tecnici non possono sempre garantire il 100% della sicurezza, ma auspico che le principali federazioni coordinino meglio la situazione in allenamento”. E quello che è successo a Franzoso sarebbe potuto capitare a chiunque dato che in Cile praticamente tutte le nazionali vanno ad allenarsi d’estate. Serve fare di più e meglio: “In Cile ci sono tutti, quasi un centinaio di sciatori ed è necessario migliorare la sicurezza. Le federazioni di riferimento devono accettare le critiche e il tema non può essere trattato con superficialità”. Per quanto riguarda le soluzioni, sicuramente si può lavorare sulle reti di protezione e sugli standard che di solito sono presenti in Coppa del mondo, dove i pericoli sono stati ridotti e le vie di fuga sono studiate per evitare che gli atleti possano incorrere in traumi cranici troppo violenti contro barriere artificiali o naturali. Certamente, per migliorare la sicurezza in Cile servirà anche aumentare il livello di investimenti: “Serve unire le forze, le nazioni più importanti devono garantire la sicurezza. In Cile portiamo tantissimo materiale e non posso pensare che non si stia facendo niente per una questione di costi. Se sarà necessario aiuterò personalmente a rimuovere ostacoli o recinzioni in legno”. Proprio a causa di una barriera di legno Franzoso è volato tra gli angeli. E nel 2025 non è possibile morire in pista… Leggi anche - Ciclismo, Pogacar cannibale: vince anche il Lombardia

