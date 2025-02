Sci, la felicità di Della Vite e Collomb: “Che squadra. Canzoni italiane per caricarci”

Saalbach, 4 febbraio 2025 – E’ partita come nessuno si immaginava la rassegna iridata di sci alpino a Saalbach. Il parallelo a squadre non è mai stata una specialità foriera di grandi soddisfazioni per l’Italia, un podio a Are, invece in Austria si è palesato il mezzo miracolo grazie a Lara Della Mea, Giorgia Collomb (appena 18 anni), Alex Vinatzer, e Filippo Della Vite. Un percorso entusiasmante per gli azzurri che hanno sconfitto l’Ucraina negli ottavi, la Francia nei quarti, la Svezia in semifinale, vittoria per appena un centesimo, e poi la Svizzera in finale con Alex Vinatzer che ha impattato la serie sul due a due ottenendo un tempo sufficiente per la medaglia d’oro. La somma dei tempi ha infatti premiato l’Italia che in precedenza aveva visto Collomb ottenere un grande successo su Holdener, ma Della Mea e Della Vite erano stati sconfitti e gli elvetici erano saliti due a uno. Ci ha pensato così Vinatzer, che ha battuto Tumler e abbassato di pochi centesimi il tempo totale della Svizzera. Ed è subito festa.

Della Vite: “Una grande emozione”

Una squadra giovane e di talento, che vive di alti e bassi, a volte qualche delusione, ma quando la qualità ingrana c'è materiale anche per il futuro. Alex Vinatzer è ormai un veterano, classe 1999 come Lara Della Mea, che in un certo senso deve ancora sbocciare, poi c'è il bergamasco Filippo Della Vite, classe 2001, e la diciottenne Giorgia Collomb, sfrontata, coraggiosa e una sicura carta per il futuro della nazionale femminile considerati i suoi 18 anni. Il mondiale di Saalbach parte subito col botto, con un oro inaspettato e per questo ancora più emozionante, soprattutto per Pippo Della Vite che ha vissuto un inizio di stagione molto complicato. Ma da qui in avanti può partire tutta un'altra musica e chissà che un inizio così non possa trascinare altri successi in questa rassegna che si preannuncia gustosa: "Ho fatto fatica a inizio stagione ma adesso sono tornato in buona forma ed è stata una gara fantastica ed emozionante. Siamo molto contenti e abbiamo meritato di vincere", le parole di Della Vite, emozionato assieme a una incredula Giorgia Collomb: "Non so cosa dire, è un sogno aver vinto un oro mondiale". Adesso il quartetto aspetterà le gare individuali e tecniche nella seconda settimana. Della Vite sarà impegnato sicuramente in gigante, ma dovrebbe prendersi il quarto slot pure in slalom, Vinatzer farà entrambi, con chance importanti, così come Della Mea al femminile, mentre Collomb avrà lo slalom speciale a fine mondiale. Intanto, Della Vite si gode il riscatto di una giornata memorabile: "E' stata una vittoria meravigliosa, non poteva esserci un inizio migliore per questi Mondiali. La pista era fantastica e l'atmosfera ci ha caricato a mille. Abbiamo cantato canzoni italiane per caricarci ed è fantastico". Gli ha fatto eco Giorgia Collomb: "Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra, è stata un'autentica battaglia". Prossima gara giovedì 6 febbraio con il supergigante femminile, un'altra grandissima chance con Brignone, Bassino, Goggia, Pirovano e Curtoni. E' il dream team italiano.