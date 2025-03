Sci, tegola Mattia Casse: frattura scomposta del gomito. Rischio stagione finita

Bologna, 6 marzo 2025 – Rischia di essere finita anzitempo la stagione di Mattia Casse. Il velocista azzurro è caduto nella prima prova di discesa libera a Kvitfjell, si corre da venerdì a domenica, a causa di un errore di linea che lo ha fatto sbattere contro una porta con annessa caduta. Il responso purtroppo non è dei migliori. I primi esami svolti a Lillehammer riportano infatti di una frattura scomposta del gomito con necessità di intervenire chirurgicamente. La stagione di Casse rischia dunque di essere finita prima del tempo.

Casse: “Valuterò con i medici”

A poche tappe dal termine, la stagione di Mattia Casse rischia di essersi chiusa. Vincitore del super g in Gardena, e secondo nella classifica di specialità dietro Marco Odermatt, lo sciatore azzurro ha accusato una frattura scomposta al gomito destro dopo la caduta in prova a Kvitfjell e in queste ore sarà in Italia per un consulto medico con l’equipe federale. Per ridurre la frattura sarà necessaria una operazione chirurgica e solo dopo Casse, assieme ai medici, valuterà se potrà continuare la stagione con le ultime tappe fino alle finali di Sun Valley. Casse non si è arreso e crede ancora di poter tornare in gara nelle prossime settimane: “Fa parte del gioco - ha commentato Casse ai canali Fisi - Certo, sarebbe stato meglio che non fosse successo. Rimango comunque positivo e può anche darsi che non sia tutto finito per questa stagione. Valuterò insieme ai medici”. Casse perderà sicuramente tutto il fine settimana norvegese, due discese venerdì e sabato più il supergigante di domenica, così la coppa di specialità è praticamente nelle mani di Marco Odermatt (terza consecutiva) dato che Mattia era secondo. Dopo Kvitfjell, il calendario maschile propone un’altra tappa in Norvegia il 15 e il 16 maggio a Hafjell, ma ci sono slalom e gigante, quindi non le discipline di Casse, così lo sciatore di Moncalieri potrebbe provarci per le finali di Sun Valley con la discesa libera in programma il 22 marzo e il super g il 23. Per Casse, in ogni caso, sarebbe stata una missione disperata provare a vincere la coppa di super g dato che Odermatt comanda con 441 punti e lui ne ha 260 con sole due gare da disputare. In discesa, invece, stagione non scintillante dato il dodicesimo posto in classifica di specialità con 122 punti con Odermatt in testa con 445. Per quanto riguarda Kvitfjell, il programma di gare parte venerdì con la discesa in recupero di Garmisch Partenkirchen con orario di partenza alle ore 10.30 in diretta Rai ed Eurosport.