Sci, via ai mondiali con il parallelo a squadre: favoriti e orari tv

Saalbach, 3 febbraio 2025 – E’ tutto pronto a Saalbach per l’edizione 2025 dei mondiali di sci alpino. La rassegna iridata si disputa in Austria e si protrarrà dal 4 febbraio al 16 febbraio, con prima settimana dedicata alle prove veloci (super g e discesa), seconda alle discipline tecniche (gigante e slalom). Prima, però, c’è la classica gara a squadre che da qualche anno a questa parte la Fis organizza in parallelo e mista. Gareggeranno infatti due uomini e due donne e per l’Italia c’è subito una chance di medaglia dato che nel 2019 la nazionale riuscì a prendersi un bronzo a Are con Vinatzer, Maurberger, Della Mea e Curtoni. Due dei medagliati di sei anni fa saranno in gara anche martedì 4 febbraio, Vinatzer e Della Mea, a cui lo staff tecnico ha deciso di affiancare Della Vite, un altro funambolo, e la giovane Giorgia Collomb. Sarà difficile, ma una c'è una piccola occasione di una prima medaglia mondiale.

Le nazioni favorite

L’Italia parte da outsider, non favorita in assoluta, ma con chance di podio. Vinatzer si esprime bene nel breve e nello stretto di un parallelo, Dalla Vite ha grande rapidità di gambe e anche Lara Della Mea viene dal podio del 2019 e dai recenti confortanti risultati. E' una disciplina che non si pratica in Coppa del mondo e la capacità di adattamento sarà determinante. Da verificare la giovane Collomb che comunque sta crescendo bene e potrebbe farsi trascinare dal trend positivo di squadra. I campioni in carica sono invece gli statunitensi che vinsero nel 2023 a Courchevel con Tommy Ford, River Radamus, Paula Moltzan e Nina O’Brien e rimangono tra i favoriti della contesa, assieme ai norvegesi, argento nel 2023, e a svizzeri, svedesi e ovviamente austriaci, pronti a prendere subito una medaglia davanti al pubblico di casa. Le incognite, in un parallelo in cui si gareggia uno contro l’altro, sono sempre all’ordine del giorno e oltre alla velocità bisognerà stare attenti a non uscire. La gara sarà a tabellone a eliminazione diretta con ottavi, quarti, semifinali e finale. A ogni manche vinta si prenderà un punto e in caso di due pari sarà la somma dei tempi a decretare la squadra vincitrice.

Dove vederlo in tv

Il parallelo a squadre miste di Saalbach, valevole per i mondiali di sci alpino 2025, si disputa martedì 4 febbraio con orario di inizio alle 15.15. Si gareggia sul tratto finale della pista Cristallo di Neve della nota località austriaca. Diretta in chiaro Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre e in streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Sky Go, Discovery Plus e Dazn.