Sci oggi: Odermatt vince il gigante di Soelden. Bella rimonta di Vinatzer

Solden, 26 ottobre 2025 – Potrebbe già essersi acceso il duello tra Marco Odermatt e Marco Schwarz. Primo e secondo sul Rettenbach nel gigante di apertura della Coppa del mondo, con lo svizzero davanti di 24 centesimi ma con la sensazione che l’austriaco, dopo il grave infortunio nel dicembre 2023 a Bormio, sia tornato a grandi livelli fino a competere per la sfera di cristallo. A Solden dunque Odermatt subito leader e anche con un segnale dall’Italia con un buon Alex Vinatzer ottavo e in grande rimonta nella seconda. Tra due settimane di nuovo in pista per gli slalom di Levi.

La gara: Odermatt nella nebbia

Nella prima manche grande equilibrio con Marco Odermatt leader, ma con un vantaggio risicato di un solo centesimo su Marco Schwarz, mentre al terzo posto si è piazzato l’altro austriaco Stefan Brennsteiner a 25 centesimi di ritardo. Distacchi più elevati dal quinto in giù con Tumler a 58 centesimi e Kristoffersen quinto a 73 centesimi, davanti al sorprendente belga Sam Maes distanziato di 83 centesimi. Deluso di giornata Braathen, uscito dopo il primo intermedio. Nella nebbia del Rettenbach, italiani in chiaro scuro nella prima manche con Luca De Aliprandini diciottesimo a 1”70 e Alex Vinatzer ventunesimo a 1”78. Qualificato alla seconda anche Borsotti con il ventottesimo tempo a 2”35.

Marco Odermatt in azione

Il maltempo ha imperversato sul Rettenbach pure nella seconda tra neve fitta e nuvole basse, così gli organizzatori hanno dovuto posticipare di un’ora la partenza. Buona risalita di Alex Vinatzer, convincente sul muro e capace di rimontare dalla ventunesima posizione fino all’ottava, fermato da Favrot, Haaser e Kristoffersen, quinto, sesto e settimo, mentre nella lotta al podio è stato Atle Lie McGrath a piazzare il colpo con la terza posizione finale, sfruttando un grave errore di Tumler sul muro e grazie a un piano finale eccellente. La vittoria, manco a dirlo, è andata a Marco Odermatt, che ha chiuso in 1’56”03 con 24 centesimi su un ottimo Marco Schwarz e 27 centesimi su McGrath, che ha estromesso l’austriaco Brennsteiner dal podio (quarto a 39 centesimi). Il deluso di giornata è stato senza dubbio Henrik Kristoffersen, solo settimo a 71 centesimi. Anche la Svizzera ha visto scendere un opaco Loic Meillard fino alla quattordicesima posizione. In casa Italia anche il ventiduesimo posto di Luca De Aliprandini e il ventiquattresimo di Giovanni Borsotti. Classifica gigante Solden 1 Odermatt 1’56”03 2 Schwarz +0.24 3 McGrath +0.27 4 Brennsteiner +0.39 5 Favrot +0.63 6 Haaser +0.69 7 Kristoffersen +0.71 8 Vinatzer +1.02 9 Kranjec +1.05 10 Vitale +1.08 Classifica coppa del mondo 1 Odermatt 100 2 Schwarz 80 3 McGrath 60 4 Brennsteiner 50 5 Favrot 50