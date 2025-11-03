Sci, Paris in vista delle Olimpiadi: “La Stelvio è sempre bella. Continuo a imparare”

Bologna, 3 novembre 2025 – Partiamo dai numeri. Delle ventiquattro vittorie in Coppa del mondo ottenute fino a qui da Dominik Paris, ben sette sono arrivate sulla Stelvio di Bormio, che fossero discese o super g. Quasi un terzo del totale. L’ultima nel 2021 in libera, anche se la doppietta del 2019, due discese di fila vinte il 27 e il 28 dicembre, ha fatto la storia, ripetendo esattamente quanto fatto l’anno prima. Insomma, una pista amica la Stelvio per Domme che a 36 anni sogna una Olimpiade da protagonista. Proprio in Valtellina si disputeranno le prove veloci della rassegna di Milano-Cortina, anche se la vera novità sarà il mese di gara. In Coppa del mondo Bormio arriva sempre a fine anno solare, mentre alle Olimpiadi il mese scelto è febbraio, quasi sessanta giorni dopo. Cambia tutto: temperatura, neve e visibilità.

Paris: “Continuo a imparare. Bormio sempre bella”

Oltre alla pista, amica e favorevole, c’è anche altro da stimolo a Dominik Paris in vista delle Olimpiadi: la prima medaglia. Il classe 1989 della Val d’Ultimo, infatti, ha vinto un mondiale ma mai una Olimpiade, anzi neanche una medaglia. L’oro iridato in supergigante a Are è stato il punto più alto della carriera fuori dalla Coppa del mondo, ma alle Olimpiadi per un motivo o per un altro un posto sul podio è sempre sfuggito. Il quarto posto di PyeongChang 2018 un po’ brucia ancora. E allora, niente di meglio della Stelvio per riprovarci: “Gareggiare lì è sempre bello – le parole di Paris riportate da Raceskimagazine – E’ una pista che richiede tanto mentalmente e fisicamente, io so dove passare ma dobbiamo mettere assieme tutti i pezzi. Poi si correrà a febbraio e sarà diverso”. La luce, soprattutto, sarà maggiore rispetto alla tradizionale prova di Coppa del mondo a fine dicembre: “Le condizioni saranno diverse e credo un po’ più facili per tutti. A dicembre la testa fa grande differenza, a febbraio ci sarà più luce e bisognerà prestare attenzione ai dettagli”. Il segreto, in ogni caso, è continuare a imparare. A 36 anni Domme non si è seduto sugli allori, anzi. Il lavoro costante per migliorare è alla base di ogni risultato prestigioso: “Si impara sempre nello sci, analizzi gli errori e provi a cambiare. Credo di essere riuscito a lavorare bene fino a qui con buone sensazioni sia a livello fisico che di materiali”, il messaggio di Domme. E anche per lui si avvicina il debutto in Coppa del mondo. Inizio con le prove tecniche tra il gigante di Solden e i prossimi slalom di Levi e Gurgl, non le specialità di Paris, ma a fine novembre arriva il nord America e lì entreranno in scena i discesisti: “A fine novembre avremo una prima prova di come è andata la preparazione. L’obiettivo è la regolarità in Coppa del mondo per ottenere i migliori risultati possibili”. Poi a febbraio l' Olimpiade, per quella che potrebbe essere l’ultima grande chance della sua carriera. Leggi anche - Tennis, quanto ha guadagnato Sinner nel 2025