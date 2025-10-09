Sci, Petra Vlhova torna ad allenarsi. Il manager: “E’ un passo importante”

Bologna, 9 ottobre 2025 – Quasi due anni dopo Petra Vlhova è più vicina al ritorno in gara. L’infortunio di Jasna nel 2024 sembra essere alle spalle dopo due operazioni, la seconda ad agosto, e tanta attesa per tempi più lunghi del previsto proprio a causa di qualche complicazione al ginocchio. Ma in vista di Milano-Cortina 2026 la slovacca ha ricevuto il primo via libera dai medici e così può ripartire la rincorsa al ritorno in pista e alle Olimpiadi. Vlhova ha svolto nelle scorse settimane un blocco di allenamenti a livello fisico, soprattutto in bicicletta, ma ora si avvicina una seconda parte di lavoro sulla neve, con il primo vero contatto sugli sci. Ci vorrà ancora tempo per rivederla in gara, probabilmente circa due mesi, tuttavia è l’inizio di un percorso finalizzato alla rassegna a cinque cerchi in Italia, che rappresenta il più importante appuntamento della stagione.

Il manager di Vlhova: “C’è il sì dei medici, ma serviranno 50 giorni”

La sfortuna che ha colpito Vlhova, una delle più forti sciatrici in circolazione, è stata veramente impattante e tosta. Il suo più grave infortunio della carriera proprio nella gara di casa e un recupero più lungo del previsto a causa di una seconda operazione al ginocchio. Una disdetta. Saltata tutta la stagione scorsa, ora Vlhova può provare a pianificare il futuro dopo il via libera dei medici agli allenamenti: "E' un traguardo conquistato con tanta fatica – le parole del suo manager Richard Galovic a Sport.sk – Ci è voluto un tempo molto lungo ma in questi sei mesi Petra ha soddisfatto tutti i requisiti di medici e terapisti. Abbiamo fatto allenamento di forza e ora è arrivato il permesso definitivo per tornare sulle piste". Vlhova lo farà probabilmente allo Stelvio, già in passato sua sede preferita di allenamento e con un nuovo head coach nel suo team. Al posto di Mauro Pini, infatti, passato alla nazionale azzurra nelle discipline tecniche, ci sarà Matej Gamza, da cui Vlhova riparte per ricostruire una seconda parte di carriera di alto livello. Un primo passo, dunque, ma il difficile viene adesso: "Non vediamo l'ora di tornare in pista dopo un periodo complesso e impegnativo sia fisicamente che mentalmente, ma ora arriva la parte più difficile del lavoro", ancora Galovic. Servirà pazienza per Petra, ancora tanta, perché dovrà effettuare due blocchi di lavoro e soprattutto gli serviranno quasi due mesi di allenamenti sugli sci prima di poter pensare al ritorno in gara. In sostanza, ancora due mesi: "Ha bisogno di almeno 50 giornate di qualità sulla neve – la conferma del manager – Dopo vedremo come andrà ma per adesso siamo contenti di poter tornare a sciare dopo tanta palestra, pista di atletica e cyclette. Per noi è un passo molto importante". Vlhova, probabilmente, dovrebbe saltare tutta la parte nord americana di calendario, compreso il ritorno in Europa a St. Moritz con le prove veloci, mentre potrebbe provarci per lo slalom di Courcheveil il 16 dicembre.