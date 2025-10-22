Sci, Pini: “Siamo outsider. Primo obiettivo fare gruppo”
La Fisi ha scelto Mauro Pini per guidare la nazionale nelle discipline tecniche dopo un periodo buio. In gigante il successo manca da 13 anni e in slalom da 8
Bologna, 22 ottobre 2025 – È stato chiamato a risollevare le sorti della nazionale tecnica maschile, con vista ovviamente su Milano-Cortina. Mauro Pini, un passato con grandi campionesse come Petra Vlhova, Tina Maze e Lara Gut, dovrà riportare il settore tecnico ai fasti di un tempo, dopo una crisi acuta di risultati se si considera che l’ultima vittoria azzurra in gigante risale al 2012 e l’ultima in slalom nel 2017. Un’era geologica. Si parte domenica con il gigante di apertura a Solden, sul mitico Rettenbach, per il primo grande test del nuovo corso. Proprio Pini si è confidato a Gianmario Bonzi sul portare specializzato Skiracemagazine sul futuro della valanga azzurra. Primo obiettivo fare gruppo, poi si potrà pensare ai risultati con De Aliprandini e Vinatzer punte di diamante.
Pini: “Italia nazione sciistica importante. Partiamo outsider”
Serve una svolta nel settore tecnico della nazionale maschile. De Aliprandini ha ottenuto i risultati migliori, tra i quali un argento mondiale, Filippo Della Vite deve ancora crescere e Alex Vinatzer viaggia con troppi alti e bassi: per Mauro Pini c’è tanto lavoro da fare. Prima di tutto, però, lo scopo è creare un senso di squadra e di unità. Lo spogliatoio, si direbbe nel calcio, è importante: “Il gruppo è fondamentale e mi sono fatto l’idea che ci fosse bisogno di trovare una persona in grado di lavorare su questo principio – le sue parole – Dobbiamo creare una squadra, un gruppo vero che possa lavorare in serenità con un leader che possa guidarlo. Vediamo altre nazionali come Svizzera e Norvegia che funzionano con i campioni e i ‘gregari’”.
Insomma, serve talento ma anche leadership e per Pini due punte di diamante in squadra ci sono: “Da una parte abbiamo l’esperienza di Luca De Alipranini, che è quello che può parlare di medaglie e podi e credo sia anche molto vicino a vincere per la prima volta. Poi c’è Alex Vinatzer, che ha un motore e un fisico bestiali. Vanno gestiti con delicatezza perché oggi nel nostro sport si parla di leggerezza sulla neve e stiamo lavorando per pulire alcuni movimenti eccessivi”. In ogni caso, la nazionale parte con il ruolo di outsider e servirà una crescita costante nel tempo per tornare vicini ai fasti di un tempo. Pini è stato molto chiaro: “L’Italia è sempre stata una nazione sciistica molto importante. Una squadra faro. Sicuramente i numeri ad alto livello non sono grandissimi e attualmente partiamo come underdog e outsider”.
Infine, una parola sul tema della sicurezza. La scomparsa di Matteo Franzoso ha scosso l’ambiente e ora diventa necessario non lasciar cadere nel vuoto la situazione: servono interventi massicci per evitare altre tragedie del genere. Il mondo dello sci non si può più nascondere: “Ero a Ushuaia e la notizia è stata catastrofica. Come allenatore sono molto vicino al pensiero di tutti i colleghi e la tragedia mi ha fatto riflette sul mio ruolo e su come ci muoviamo sulle piste. E’ stata molto dura e siccome del tema sicurezza se ne parla da una vita oggi non possiamo commettere l’errore di rientrare nella routine dimenticando quanto accaduto”. Si riparte sabato e domenica a Solden con i due giganti di apertura. La stagione invernale ha inizio.
