Sci, Pini: “Siamo outsider. Primo obiettivo fare gruppo”

Bologna, 22 ottobre 2025 – È stato chiamato a risollevare le sorti della nazionale tecnica maschile, con vista ovviamente su Milano-Cortina. Mauro Pini, un passato con grandi campionesse come Petra Vlhova, Tina Maze e Lara Gut, dovrà riportare il settore tecnico ai fasti di un tempo, dopo una crisi acuta di risultati se si considera che l’ultima vittoria azzurra in gigante risale al 2012 e l’ultima in slalom nel 2017. Un’era geologica. Si parte domenica con il gigante di apertura a Solden, sul mitico Rettenbach, per il primo grande test del nuovo corso. Proprio Pini si è confidato a Gianmario Bonzi sul portare specializzato Skiracemagazine sul futuro della valanga azzurra. Primo obiettivo fare gruppo, poi si potrà pensare ai risultati con De Aliprandini e Vinatzer punte di diamante.

Pini: “Italia nazione sciistica importante. Partiamo outsider”

Serve una svolta nel settore tecnico della nazionale maschile. De Aliprandini ha ottenuto i risultati migliori, tra i quali un argento mondiale, Filippo Della Vite deve ancora crescere e Alex Vinatzer viaggia con troppi alti e bassi: per Mauro Pini c’è tanto lavoro da fare. Prima di tutto, però, lo scopo è creare un senso di squadra e di unità. Lo spogliatoio, si direbbe nel calcio, è importante: “Il gruppo è fondamentale e mi sono fatto l’idea che ci fosse bisogno di trovare una persona in grado di lavorare su questo principio – le sue parole – Dobbiamo creare una squadra, un gruppo vero che possa lavorare in serenità con un leader che possa guidarlo. Vediamo altre nazionali come Svizzera e Norvegia che funzionano con i campioni e i ‘gregari’”.

Insomma, serve talento ma anche leadership e per Pini due punte di diamante in squadra ci sono: “Da una parte abbiamo l’esperienza di Luca De Alipranini, che è quello che può parlare di medaglie e podi e credo sia anche molto vicino a vincere per la prima volta. Poi c’è Alex Vinatzer, che ha un motore e un fisico bestiali. Vanno gestiti con delicatezza perché oggi nel nostro sport si parla di leggerezza sulla neve e stiamo lavorando per pulire alcuni movimenti eccessivi”. In ogni caso, la nazionale parte con il ruolo di outsider e servirà una crescita costante nel tempo per tornare vicini ai fasti di un tempo. Pini è stato molto chiaro: “L’Italia è sempre stata una nazione sciistica molto importante. Una squadra faro. Sicuramente i numeri ad alto livello non sono grandissimi e attualmente partiamo come underdog e outsider”.

Infine, una parola sul tema della sicurezza. La scomparsa di Matteo Franzoso ha scosso l’ambiente e ora diventa necessario non lasciar cadere nel vuoto la situazione: servono interventi massicci per evitare altre tragedie del genere. Il mondo dello sci non si può più nascondere: “Ero a Ushuaia e la notizia è stata catastrofica. Come allenatore sono molto vicino al pensiero di tutti i colleghi e la tragedia mi ha fatto riflette sul mio ruolo e su come ci muoviamo sulle piste. E’ stata molto dura e siccome del tema sicurezza se ne parla da una vita oggi non possiamo commettere l’errore di rientrare nella routine dimenticando quanto accaduto”. Si riparte sabato e domenica a Solden con i due giganti di apertura. La stagione invernale ha inizio.