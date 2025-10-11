Sci, l’ultimo ballo di Pinturault: “Voglio competere per una medaglia olimpica

Bologna, 11 ottobre 2025 – Una ultima stagione da protagonista, con l’obiettivo di una medaglia olimpica. Alexis Pinturault è pronto al suo ultimo ballo. Lo sciatore francese è reduce da due brutti infortuni al ginocchio, entrambi rimediati in super g, ma ora sta bene, si è allenato pienamente in estate ed è pronto per la prima gara di Solden il 26 ottobre. Punterà tutto sul gigante Pinturault, che dunque lascerà perdere le discipline veloci e cercherà di costruire il proprio percorso verso Milano-Cortina, con il sogno di vincere una medaglia olimpica. Per farlo, Alexis ha scelto di tornare subito in gara e non perdere tempo per capire il suo attuale livello e per far crescere gradualmente la condizione. Sarà dunque al via sul Rettenbach.

Pinturault: “Competere subito con i migliori”

Due stagioni disgraziate per il francese, vincitore di una coppa del mondo assoluta, prima con l'infortunio nel super g di Wengen nel 2024 – crociato del ginocchio sinistro – poi con un altro infortunio, stavolta a Kitzbuhel 2025, con la lesione del menisco mediale. Saltati i mondiali di Saalbach, ora a Pinturault resta da cullare solo il sogno olimpico che si paleserà a febbraio 2026 in Italia a Bormio. Al francese, alla soglia dei 35 anni, in carriera è sempre mancato un oro olimpico ma vanta un argento in combinata e due bronzi in gigante: vorrebbe il metallo più prezioso. Il percorso inizierà a fine ottobre a Solden dove lui vinse nel 2019, intanto la cosa importante è che le ginocchia stiano rispondendo bene: "Non ho dolori alle ginocchia e non devo più compensare quando mi alleno – le sue parole – Sento che sto tornando a un livello fisico buono e ora mi serve fiducia nella sciata macinando chilometri. Mi serve tempo". Insomma, la strada è quella giusta per Pinturault che punta a una stagione senza intoppi nel solo gigante, tutto finalizzato verso Bormio. L'obiettivo principale è arrivare in forma: "La sfida è mettere assieme i pezzi per immaginarmi la possibilità di competere per una medaglia alle Olimpiadi", l'ammissione di Alexis. Si parte dunque il 26 dal Rettenbach, Pinturault non vuole perdere tempo e si metterà alla prova: "Devo essere al via per competere subito con i migliori, mi sento bene e non ho più dolore come invece era accaduto l'anno scorso". Un primo test, dunque, non tanto per il risultato quando per la condizione e la forza: "L'obiettivo non è tanto il piazzamento quanto aumentare l'intensità e la potenza. Penso che dedicarsi a una sola disciplina sia la strada giusta per tornare al top". Prime gare della stagione il 25 e il 26 ottobre a Solden per i primi due giganti (femminile e maschile) con prime manche alle 10 e seconde alle 13.