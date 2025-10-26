Sci, Schwarz torna sul podio dopo quasi due anni dall’infortunio: “Sono senza parole”

Solden, 26 ottobre 2025 – Due anni fa a Campiglio l’ultimo podio, tra l’altro pochi giorni prima di spappolarsi un ginocchio a Bormio sulla Stelvio. Quello era un Marco Schwarz in lizza per la Coppa del mondo e capace di insidiare il dominio di quel cannibale che corrisponde al nome di Marco Odermatt. A Solden, a distanza di 22 mesi, l’austriaco è tornato sul podio, dando filo da torcere all’elvetico che ha prevalso di appena 24 centesimi. Già alla vigilia Schwarz era stato chiaro ‘finalmente non sento più dolore’ e infatti in gara si è visto, con una prima manche a un solo centesimo da Odermatt e una seconda concreta e solida, con una sciata tecnica e fluida, come da sua caratteristica. Sono stati due anni difficili, soprattutto a livello mentale, e la commozione per il podio di Solden è del tutto normale davanti al pubblico di casa.

Schwarz: “Non ho parole”

Bormio 2023, discesa libera, Marco Schwarz è il classico atleta polivalente, competitivo dallo slalom fino alla libera e infatti è il primo rivale di Marco Odermatt, ma una caduta lo mette fuori dai giochi per un anno intero, tanto dolore, tanti sacrifici e un lungo percorso per tornare competitivo. Quasi due anni dopo, finalmente senza problemi fisici, è arrivato il primo podio da allora. In diretta tv con la ORF, la televisione austriaca, Schwarz si è commosso: "Non ho parole, dopo che l'anno scorso ho sempre avuto dolore e finalmente sento il mio corpo andare bene. Ho fatto tanta fatica a livello mentale e partire così è incredibile. Ho potuto allenarmi come volevo e sono felice. Devo ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato. Ora facciamo un po' di festa perché voglio godermela". E uno Schwarz di nuovo in forma può far paura a Odermatt, non solo per la Coppa del mondo ma anche per le Olimpiadi di Milano-Cortina. Una bella giornata per un grande campione. In casa Italia, invece, buoni segnali di ripresa per Alex Vinatzer. Prima manche prudente, ventunesimo, poi la rimonta fino all'ottava piazza nella seconda. C'è soddisfazione per il gardenese che potrebbe beneficiare dell'arrivo del nuovo tecnico Mauro Pini: "Ho fatto molto bene il muro nella seconda, pensavo di aver preso slancio nel finale ma lì posso ancora migliorare. Comunque ho sciato bene e rispetto alla scorsa stagione ci sono passi avanti. Va bene così". Sicuramente meno soddisfatto Luca De Aliprandini, l'unico azzurro, per il momento, con un pettorale nei primi quindici. Per la medaglia di argento ai mondiali di Cortina 2021 un ventunesimo posto in condizioni difficili tra vento e neve: "Non era facile avere buone sensazioni con questo meteo. Il risultato mi fa arrabbiare ma c'è tempo per migliorare in allenamento prima delle gare americane. Continuerò a lavorare al massimo". Prossimo appuntamento di Coppa tra due settimane con gli slalom di Levi.