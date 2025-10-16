Sci, si ritira Mathieu Faivre: “E’ la fine di un bellissimo capitolo”

Bologna, 16 ottobre 2025 – Niente Olimpiadi 2026 per Mathieu Faivre. Lo sciatore francese ha infatti annunciato il suo ritiro dall’attività agonistica al termine di un triennio stregato e privo di soddisfazioni. A 33 anni è giunto il momento di dire basta per il gigantista di Isola 2000 che ha annunciato a mezzo social la sua decisione di lasciare le gare. Faivre, uno dei più importanti interpreti delle discipline tecniche, ha vissuto successi importanti ma nelle ultime tre stagioni aveva perso la rotta dal punto di vista tecnico ed era crollato nelle classifiche mondiali (con pettorali di partenza sempre più alti). Il tutto si è tradotto in una esclusione dalla squadra nazionale e nel tentativo di provarci da solo, allenandosi con un team privato, ma a pochi giorni da Solden è arrivata la decisione finale: basta così.

Favire: “E’ stato un bellissimo capitolo”

Faivre non è stato uno sciatore qualunque. Tre anni fa ha vissuto il punto più alto della sua carriera con l'oro mondiale in gigante a Cortina 2021, davanti a Luca De Aliprandini, aggiungendoci anche l'oro in slalom parallelo. In generale, tre ori mondiali (campione del mondo a squadre a Sankt Moritz nel 2017) e una medaglia olimpica di bronzo a Pechino 2022 sempre in gigante, mentre in Coppa del mondo i podi sono stati dieci con due vittorie (Val d'Isere 2016 e Bansko 2021). Gli ultimi tre anni, invece, sono stati oltremodo complicati. Problemi a livello tecnico, discesa inarrestabile nelle classifiche mondiali ed esclusione dalla nazionale francese agli albori dell'annata olimpica. Tutti fattori che hanno portato Faivre ad annunciare la fine dell'attività agonistica a pochi giorni dal via della Coppa del mondo a Solden: "E' una decisione non facile, dopo aver dedicato tutta la mia vita a questo sport – le parole di Faivre – Finisce un bellissimo capitolo e voglio ringraziare la famiglia per il sostegno incondizionato e tutti i tecnici e preparatori che mi hanno insegnato tanto. Grazie anche a medici e preparatori, grazie alla federazione che ha creduto in me. Grazie anche a tutti voi, amanti dello sci, senza i quali condividere questa passione non sarebbe la stessa cosa". Da un ritiro a un infortunio. Brutte notizie per la nazionale azzurra. Marta Rossetti si è infortunata ieri nell'ultimo blocco di lavoro in Val Senales sulla pista Leo Gurschler. La bresciana, purtroppo, ha patito la lesione del menisco mediale del ginocchio destro e verrà operata nei prossimi giorni. Lo stop sarà di circa 6-8 mesi e questo significa stagione finita e niente Olimpiadi. Una grande sfortuna anche perché tre anni fa Rossetti si era rotta il crociato del ginocchio sinistro.