Sci, slalom Hafjell: favoriti e orari tv

Bologna, 15 marzo 2025 – Il gigante ha sancito ancora una volta la superiorità di Marco Odermatt, alla quarta Coppa del mondo ormai matematica. Non ha vinto il cannibale svizzero, primo Loic Meillard, ma la missione è stata compiuta e i rossocrociati si confermano imbattibili considerando il terzo posto di Thomas Tumler, che ha privato del podio il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen quarto. Deluso di giornata il padrone di casa Henrik Kristoffersen, fuori da quindici con oltre due secondi di ritardo. L’alfiere della Van Deer, la marca di sci di Marcel Hirscher, cercherà di rifarsi in slalom domenica, quando si chiuderà la tappa norvegese, che è l’ultima prima delle finali americane di Sun Valley. Pochissima Italia in gigante con De Aliprandini solo diciannovesimo, mentre sono usciti nella seconda Vinatzer e Della Vite. Ma se la coppa di gigante ha avuto un padrone, quella tra i pali stretti è del tutto aperta a due gare dalla fine e lo slalom di Hafjell potrebbe essere decisivo.

La situazione e i favoriti

Classifica ancora abbastanza corta tra i pali stretti con Henrik Kristoffersen in testa con 567 punti, ma il francese Clement Noel è in corsa con 490 e qualche possibilità potrebbero avercela anche Loic Meillard a 465 e Timon Haugan a 459. Se Kristoffersen dovesse arrivare con più di 100 punti alla gara di Sun Valley avrebbe aritmeticamente in mano la coppa di specialità e la gara di casa è oltremodo importante. Per quanto riguarda i favoriti, si può guardare ancora in casa elvetica con un Loic Meillard molto in feeling con la neve norvegese, ma proprio Henrik Kristoffersen vorrà reagire dopo l’opaco gigante, assieme ai connazionali Haugan e McGrath. Pinheiro Braathen sogna un acuto sul podio per coronare la stagione del ritorno in gara, ma attenzione al francese Noel che cerca punti importanti per la coppa di specialità. Outsider l’austriaco Gstrein, gl elvetici Nef e Yule, il croato Kolega e l’eterno Ryding. Poche chance per l’Italia. Alex Vinatzer continua il suo periodo di involuzione e con lui ci sarà il veterano Stefano Gross per un piazzamento in zona punti. Squadra completata da Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Tommaso Saccardi ed Edoardo Saracco.

I pettorali di partenza

1 Henrik Kristoffersen 2 Clement Noel 3 Loic Meillard 4 Timon Haugan 5 Linus Strasser 6 Manuel Feller 7 Atle Lie McGrath 8 Dave Ryding 9 Daniel Yule 10 Fabio Gstrein 11 Albert Popov 12 Tanguy Nef 13 Steven Amiez 14 Lucas Pinheiro Braathen 15 Samuel Kolega I pettorali degli italiani: 17 Alex Vinatzer, 35 Stefano Gross, 38 Tobias Kastlunger, 48 Matteo Canins, 58 Tommaso Saccardi, 62 Edoardo Saracco.

Dove vederlo in tv

Lo slalom speciale di Hafjell si disputa domenica 16 marzo con prima manche alle 9.30 e seconda manche alle 12.30. Doppia diretta tv. Live in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. In streaming su Raiplay. Diretta a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky e in streaming su Discovery Plus e Dazn, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni. Leggi anche - Sci, Meillard vince il gigante di Hafjell. A Odermatt la coppa