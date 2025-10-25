Sci, a Solden primo successo di Scheib davanti a Moltzan e Gut. Fuori Goggia

Solden, 25 ottobre 2025 – Julia Scheib profeta in patria. L’austriaca ha aperto la stagione di Coppa del mondo di sci alpino con un prezioso successo in gigante sul ghiacciaio del Rettenbach a Solden, davanti a Paula Moltzan e Lara Gut Behrami, ma con Mikaela Shiffrin già competitiva in quarta posizione col pettorale venti. E' partita la lotta verso la sfera di cristallo. Spera di parteciparci anche Sofia Goggia, oggi uscita nella prima manche a causa di una inforcata con il braccio. Poche soddisfazioni per la valanga rosa, priva di Brignone e Bassino, con Asja Zenere sola qualificata alla seconda manche in diciassettesima posizione. Alice Robinson è stata invece la delusione di giornata.

La gara

Prima manche governata dal vento in quota e da una Julia Scheib impressionante, soprattutto sul muro del Rettenbach dove ha scavato il solco sulle rivali. Distacchi abissali per l’austriaca che ha rifilato 1”28 all’americana Paula Moltzan e 1”32 alla croata Zrinka Ljutic, con Lara Gut Behrami attardata di 1”54 e una buona Mikaela Shiffrin, scesa col 20, in sesta posizione a 1”69. Per quanto riguarda le italiane, fuori Sofia Goggia, caduta a fondo muro inforcando la porta con il braccio, per fortuna senza conseguenze, così la spedizione ha portato solo Asja Zenere nella seconda manche con il diciannovesimo tempo a 2”91. Nella seconda il vento è rimasto a folate e le condizioni di gara non sono state più agevoli per le sciatrici, e sempre con il muro a fare la differenza. Non ci sono state grandissime rimonte dalle retrovie, la pista ha tenuto bene senza rovinarsi troppo e così la partita si è racchiusa alle prime, ma Nina O’Brien è stata brillante nel risalire dalla quindicesima posizione alla sesta, fermata solo da Stjernesund che era settima a metà gara. Nella lotta al podio grande bagarre. Shiffrin ha provato a piazzare un colpo, con sprazzi di talento, ma non è stato sufficiente a battere Lara Gut Behrami, concreta per prendersi la terza piazza. Davanti, Paula Moltzan è andata all’attacco ma ha dovuto salvare una scivolata in stile Tomba e questo le ha fatto perdere decimi importanti lasciando la porta aperta a Julia Scheib, che dunque ha conquistato la sua prima vittoria in carriera in 2’16”51 con 58 centesimi sull’americana e 1”11 su Gut Behrami, mentre quarta Shiffrin a 1”42. La delusione di giornata porta il nome di Alice Robinson, solo ottava a 1”89 davanti a Sara Hector. Asja Zenere, invece, ha concluso la gara con una buona diciassettesima posizione utile a conquistare punti importanti di Coppa del mondo. Domenica 26 ottobre sempre alle 10 e alle il gigante maschile.

Le classifiche

1 Scheib 2’16”51 2 Moltzan +0.58 3 Gut Behrami +1.11 4 Shiffrin +1.42 5 Stjernesund +1.53 6 O Brien +1.75 7 Colturi +1.76 8 Robinson +1.89 9 Hector +1.93 10 Ljutic +2.04 Classifica Coppa del mondo 1 Scheib 100 2 Moltzan 80 3 Gut Behrami 60 4 Shiffrin 50 5 Stjernesund 45