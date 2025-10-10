Sci, Vinatzer verso il gigante di Solden: “Posso fare anche meglio dello slalom”

Bologna, 10 ottobre 2025 – Due settimane al via della Coppa del mondo e i gigantisti azzurri sono pronti a calcare le nevi del Rettenbach con i primi allenamenti a partire da domani. Prove generali in vista del via ufficiale per il 25 e il 26 ottobre in quel di Solden per i tradizionali giganti di apertura del massimo circuito. Annata di cambiamenti in casa Italia dove a guidare le discipline tecniche al maschile è arrivato Mauro Pini, che dunque ha lasciato il team di Petra Vlhova per rilanciare un settore caduto in crisi da diverso tempo. L’Italia punta sul veterano Luca De Aliprandini, ma si attendono segnali importanti anche da Filippo Della Vite e Alex Vinatzer, chiamati a dare continuità di rendimento nell’anno che porta alle Olimpiadi Invernali 2026. Proprio il gardenese era presente in questi giorni all’Atomic Day assieme agli sciatori di punta della nota marca di sci. C’è l’ambizione di fare bene sia in gigante che in slalom e soprattutto tra le porte larghe Vinatzer è convinto di poter ottenere risultati importanti.

Vinatzer: “Fiducioso per il gigante”

Tre le punte azzurre in gigante sotto la guida del nuovo tecnico Mauro Pini e tra queste Alex Vinatzer, ormai alla soglia dei 26 anni, dovrà dimostrare di essere pronto al definitivo salto di qualità. La sua velocità è nota, ha fatto diversi podi in Coppa del mondo e conquistato medaglie mondiali, ma la continuità gli è sempre mancata e in questi anni ha alternato periodi di altissimo livello ad altri nelle retrovie e con troppi zero in classifica. Dovrà essere l'anno della consacrazione, lui che è nato specialmente come slalomista ma che oggi potrebbe vedere nel gigante una grande occasione nell'anno olimpico: "Non ho dubbi di poter essere alla pari sia in slalom che in gigante, anzi penso di poter fare meglio tra le porte larghe", le parole di Vinatzer che dunque si sente pronto per il debutto austriaco. Per farlo, Alex ha iniziato molto presto la stagione con un primo blocco di lavoro già da metà agosto in Sudamerica prima del rientro sulle Alpi e da domani inizieranno gli allenamenti sul Rettenbach sotto la guida del nuovo allenatore della nazionale Mauro Pini: "C'è una bella organizzazione e Pini sta cerando di creare una squadra unita. Ci manca forse un po' di esperienza su alcune piste ma nella giornata giusta può succedere di tutto", la carica di Vinatzer. E con il grande appuntamento olimpico di febbraio servirà arrivare pronti e in forma, sperando in qualche alloro: "L'obiettivo è trovare solidità e confidenza per arrivare a Milano-Cortina con fiducia di potermi giocare una medaglia". Si parte domenica 26 ottobre da Solden dove l'anno scorso Alex chiuse quinto e c'è voglia di fare subito un grande risultato. Durante il media day Atomic anche un ricordo di Matteo Franzoso, deceduto proprio in Sudamerica. Un incidente che ha sconvolto tutta la valanga azzurra: "Sono stati giorni difficili dopo la sua scomparsa, l'aria era pesante. Ci manca tanto. Spero che non si ripetano tragedie simili". Per quanto riguarda la nazionale femminile, a due settimane dal debutto in Coppa del Mondo, le gigantiste azzurre si alleneranno pure loro a Solden, in Austria, tra l'11 ed il 14 ottobre. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato Marta Bassino, Roberta Melesi, Ilaria Ghisalberti, Asja Zenere, Lara Della Mea, Giorgia Collomb e Sofia Goggia che raggiungerà il gruppo nella giornata di domenica 12 ottobre.