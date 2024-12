Segue dalla prima. Azzerare i rischi è impossibile: gli atleti lo sanno

Leo

Turrini

Quella frase mi è tornata in mente scorrendo le crude cronache…ospedaliere di Bormio. Cadute gravi, preoccupazione per l’incolumità degli atleti, polemiche inevitabili sulle misure di sicurezza, eccetera.

Tutto legittimo.

A patto di accettare la banalità di rito, cui colpevolmente non riesco a sottrarmi: azzerare completamente il pericolo, anche estremo, semplicemente non è possibile. Se ti butti giù sulla Stelvio, metti nel conto l’ipotesi dell’incidente. Non sei disposto a rinunciare alla tua passione in nome del razionale principio dell’autoconservazione. Non significa che sei un pazzo, uno svitato, un matto da legare. Anzi: ho conosciuto dozzine e dozzine di piloti e di sciatori, tutti o quasi lucidissimi nella gestione della quotidianità. Poi avevano bisogno dell’adrenalina generata dal rischio: e questo è un sentimento, chiamiamolo così, che non si può controllare, men che meno reprimere.

Più saggio, lo scrivo sommessamente, pare invece riflettere approfonditamente sullo sviluppo delle nuove tecnologie a proposito di materiali.

Se stiamo sulla neve, non è che sci e scarponi siano cambiati solo dai tempi giurassici di Zeno Colò. Anche rispetto alle ere di Stenmark e Tomba la rivoluzione tecnica è stata dirompente. E su questo forse andrebbe concentrata l’attenzione. Anche guardando a quanto accade nel ciclismo, dove, si suppone non a caso, negli ultimi anni si sono moltiplicati i capitomboli rovinosi.

Mettiamola così. Ci sono sport, senza scomodare le discipline estreme per definizione, nei quali la paura è una scomoda compagna di viaggio.

Possiamo sperare di non scontrarci con lei.

Non possiamo però pretendere che non esista più.