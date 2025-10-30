Sinner scia per Gucci, stile impeccabile sulle piste. E fra le nevi spunta Laila

Roma, 30 ottobre 2025 - Ormai Jannik Sinner è un testimonial dal peso d'oro, e visto che oltre ad essere il numero due mondiale del tennis è anche un ottimo sciatore, con passato di agonismo tra i più piccoli, Gucci lo ha scelto per un clamoroso approdo nel mondo dello sportswear invernale.

Sinner nella campagna Gucci. A destra Laila Hasanovic sulla neve

La collezione Altitude è stata lanciata oggi con una campagna pubblicitaria ambientata in mezzo alle montagne: Jannik che discende sulla neve vergine di un costone in fuoripista, sfoggiando uno stile impeccabile, come sul campo da tennis, indossando naturalmente i capi firmati Gucci.

Con Laila sulla neve?

Per Sinner, global brand ambassador della casa di moda fiorentina, il servizio di moda è risultato particolarmente piacevole: "È stato uno shooting davvero speciale e unico, in mezzo alle montagne. Ho sempre amato la montagna, e questo servizio si è svolto in uno scenario assolutamente incredibile", ha commentato il campione altoatesino. Con lui ci sarebbe stata anche la fidanzata Laila Hasanovic, appena ufficializzata a Vienna. Giorni fa la modella danese ha infatti pubblicato una serie di scatti sulla neve. Il contesto è lo stesso, fa notare Chi: siamo nel comprensorio sciistico di Stubai, nel Tirolo austriaco. Probabile che la nuova fiamma del campione – esperta di campagne pubblicitarie – abbia partecipato al backstage. E chissà che non abbia dato al suo Jannik qualche suggerimento.

Sinner indossava il nuovo abbigliamento alpino firmato Gucci, parte di una linea di capi tecnici, personalizzati con i codici di stile tipici della casa di moda toscana. Le caratteristiche tecniche presentano strutture tristrato traspiranti, finiture idrorepellenti e dettagli funzionali come tasche porta-skipass e interni touch-screen. Nella linea di abbigliamento anche maschera da sci e occhiali da sole, e naturalmente articoli di alta precisione, con la collaborazione di un'azienda leader del settore come Head, tra cui sci e bastoncini, snowboard, borse sportive e caschi.