Slalom a Wengen, vince Feller. Crollano gli italiani

Wengen, 14 gennaio 2024 - Parla austriaco lo slalom di chiusura della tappa di Wengen. A vincere è stato Manuel Feller, bravo a recuperare dalla terza piazza della prima manche e a sopravanzare i norvegesi Atle Lie McGrath e Henrik Kristoffersen. In ritardo di 52 centesimi a metà gara, Feller è stato capace di addomesticare meglio la seconda per trionfare con 10 centesimi su McGrath e 21 su Kristoffersen. Crollo totale degli azzurri nella seconda con Tommaso Sala che dal quinto posto è sceso fino al dodicesimo, peggio ancora Vinatzer dal quarto fino al ventiseiesimo.

La prima manche

Nella prima manche miglior tempo del norvegese Atle Lie McGrath, il più abile nel trovare il ritmo sui dossi di Wengen. La superiorità Norge è stata confermata anche da Kristoffersen secondo a 36 centesimi e in ripresa dopo un inizio stagione complicato. Se l’è cavata il principale favorito, ovvero Manuel Feller terzo a 52 centesimi, subito davanti ai due italiani Vinatzer e Sala, finalmente ad alto livello con il quarto tempo a 73 centesimi e il quinto a 81 ma con pettorali più alti (16 e 13). In top ten anche l’altro austriaco Adrian Pertl, un po’ a sorpresa sesto, mentre Haugan e Gstrein hanno chiuso settimo e ottavo. In difficoltà i padroni di casa svizzeri con Marc Rochat, il migliore, solo undicesimo, di poco davanti ad un’altra delusione, cioè Clement Noel dodicesimo a 1”23. In casa Italia qualificati anche Kastlunger ventiseiesimo e Gross ventisettesimo.

La seconda

Sempre insidiosa anche la seconda manche di Wengen, con i caratteristici dossi e i canalini, dove serve ritmo e tempismo. Le rimonte migliori sono quelle di Michael Matt dal diciottesimo al settimo poso e di Loic Meillard dal quindicesimo al quinto, ma la gara è di Manuel Feller che piazza il secondo tempo di manche e scavalca McGrath e Kristoffersen per vincere in 1’50”28, con 10 e 21 centesimi sui due norvegesi. Appena fuori dal podio Clement Noel, di nuovo convincente, e in rimonta dalla dodicesima alla quarta piazza. La top ten è completa appunto da Meillard, Rochat, Matt, Gstrein, Haugan e Rodes. Grande delusione per l’Italia che ne aveva piazzati due in top ten con Vinatzer quarto e Sala quinto, ma entrambi sono piombati in classifica nella seconda. Sala è sceso con troppa prudenza, senza trovare velocità, così ha patito la pista ed è precipitato addirittura in diciassettesima posizione. Vinatzer invece ha provato il colpo grosso attaccando, ma ha commesso un grave errore nel finale chiudendo addirittura ventiseiesima. Gli altri due azzurri a punti sono stati Kastlunger ventiquattresimo e Gross ventisettesimo.

Classifica slalom Wengen

1 Manuel Feller 1'50"28

2 Atle Lie McGrath +0.10

3 Henrik Kristoffersen +0.21

4 Clement Noel +0.44

5 Loic Meillard +0.98

6 Marc Rochat +1.06

7 Michael Matt +1.20

8 Fabio Gstrein +1.26

9 Timon Haugan +1.32

10 Istok Rodes +1.52