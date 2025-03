Sci, slalom ad Are: vince Katharina Truppe. Bel recupero di Rossetti

Are (Svezia), 9 marzo 2025 – Con un colpo a sorpresa, Katharina Truppe si è aggiudicata la tappa di Are dello slalom femminile. L’atleta austriaca, che dopo la prima manche era al sesto posto con un ritardo di quasi un secondo da Mikaela Shiffrin (0.91”), è stata protagonista di una straordinaria seconda parte di gara (1:42.08 il tempo della sua seconda manche) e ha chiuso con 5 centesimi di vantaggio sulla connazionale Katharina Liensberger. A completare il podio la statunitense Mikaela Shiffrin che, come già sottolineato, si era guadagnata il primo tempo al termine della prima manche; un vantaggio di oltre nove decimi dilapidato con una parte finale di seconda manche non impeccabile. Soltanto decima, invece, la leader della classifica di specialità Zrinka Ljutic. La sciatrice croata ha infatti accusato un ritardo finale di 98 centesimi. Meglio di lei ha fatto anche l’italiana Marta Rossetti che si è aggiudicata l’ottava piazza in coabitazione con Andreja Slokar (+0.81” di ritardo per entrambe). L’azzurra è stata protagonista di una straordinaria rimonta, dal momento che al termine della prima parte di gara era al ventunesimo posto con oltre due secondi da recuperare dalla Shiffrin. Quattordicesima piazza, invece, per Lara Della Mea (+1.52”), mentre Martina Peterlini – la prima atleta italiana in graduatoria nella classifica di specialità – è arrivata diciottesima con 2.05” di ritardo. Sempre tra le atlete azzurre, gioia finale per la classe 2004 Emilia Mondinelli, che ha chiuso con il 27° posto e ha conquistato i suoi primi punti in Coppa del Mondo. Non sono poi mancate le sorprese, come l’uscita di scena di Melanie Meillard, nona al termine della prima parte di gara, e la squalifica della svedese e beniamina di casa Sara Hector, penalizzata per gli attacchi dello sci troppo alti. Prime 15 atlete classificate: 1. Katharina Truppe (Aut. 1:42.08), 2. Katharina Liensberger (Aut. +0.05”), 3. Mikaela Shiffrin (USA +0.19”), 4. Ann Swenn Larsson (Swe 0.22”), 5. Wendy Holdener (Sui +0.61”), 6. Paula Moltzan (USA +0.70”), 7. Lena Duerr (Ger +0.79”), 8. Marta Rossetti (Ita. +0.81”) e Andreja Slokar (Slo 0.81”), 10. Zrinka Ljutic (Cro +0.98”), 11. Camille Rast (Sui +1.05”), Lara Colturi (Alb +1.18”), Cornelia Hoelund (Sve +140”), Lara Della Mea (Ita +1.52”), Mina Fuerst (Nor +1.66”). Classifica generale (prime 10): 1. Zrinka Ljutic (Cro 515), 2. Camille Rast (Sui -41), 3. Katharina Liensberger (Aut -51), 4. Wendy Holdener (Sui -96), 5. Lena Duerr (Ger -122), 6. Mikaela Shiffrin (USA -129), 7. Anna Swnn Larson (Sve -184), 8. Sara Hector ( Sve -210), 9. Melanie Meillard (Sui -241), 10. Lara Colturi (Alb -263). Prima italiana in graduatoria: 22. Martina Peterlini (-431).